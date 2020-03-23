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战疫成效证明中国制度优势（国际论坛）

马丁·雅克

2020年03月23日05:53  来源：人民网－人民日报
 

　　今年初，一些西方媒体出于固有的偏见，质疑甚至抹黑中国政府防控新冠肺炎疫情的举措，表现得非常冷酷。这样的言辞毫无根据。西方国家本可以借鉴中国的疫情防控经验，但个别国家的一些人却只会指责中国。他们没有认真对待这一影响人类健康的危机，更没有从中国的经验中学到任何东西。

　　把疫情作为攻击中国的借口，是一件可耻的事情。当中国需要支持、同情和团结的时候，个别国家的一些人却进行嘲笑、污蔑，毫不掩饰其种族主义情绪。为什么会这样？西方一些人对中国的偏见根深蒂固，并依然影响着其对中国的态度。近年来，个别西方国家的一些人对中国的发展满腹牢骚，这种情绪混杂着恢复旧的国际秩序以及建立经济、政治和民族等级制度的企图。

　　西方一些人经常对中国制度说三道四，然而无数事实一再证明，他们错得非常离谱。中国政府很快意识到疫情的严重性，采取的应对措施非同凡响，鼓舞人心，堪称典范。这是一种全新的病毒，而其他国家则可以学习中国经验。中国一确定新冠病毒的基因序列和特征，就立即与世界分享。中国以惊人的速度制定了抗击疫情的严格措施，关闭主要城市外出通道，隔离相关人员。中国政府深知，生命安全高于一切。中国非凡而果断的决策得到了中国人民非凡而积极的响应，这是政府与人民上下一心、通力合作的经典案例。

　　中国的疫情防控成效显而易见。中国境内的新增病例大大减少，经济活动逐步复苏，中国社会正一点点恢复常态。中国很快成了当前世界上最安全的地方之一。防止输入型病例成为中国当前面临的主要问题。与此同时，欧洲和北美的疫情却急剧扩散。意大利、西班牙、法国、德国等国的累计确诊病例在不断攀升。美国不可能像其曾经想象的那样置身事外，已宣布进入“国家紧急状态”。有的国家浪费了中国争取到的至少两个半月时间，也浪费了中国获得的经验，目前正面临巨大挑战。

　　潮头已经扭转。在这场健康危机中，中国依靠自身制度成功抵御了风险，控制住疫情。然而，有的国家却被自己的傲慢蒙蔽了双眼，没能及时地学习中国经验，也没有拿出必需的强有力措施。无视疫情的威胁，或者采取温和措施，都无济于事。这次疫情毫无疑问证明了中国制度的优势。在人民需要帮助的时候，有的国家政府的表现令他们失望。与此同时，批评中国的声音也大多沉默了。这些国家别无选择，只有学习中国的防控经验。除此之外，他们还能怎么做呢？中国成功了，他们却无所适从。对他们来说，学习中国是不得不接受的现实。中国以谦逊的态度作出了回应，向西方提供力所能及的援助并分享经验。

　　（作者为英国剑桥大学政治与国际关系学院高级研究员）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月23日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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