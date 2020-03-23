“中国抗击疫情取得巨大成功”（国际论道）

3月中旬，衢宁铁路福建段电气化工程全面复工。衢宁铁路北起浙江省衢州市，南至福建省宁德市，全长379.2公里。图为3月18日，在福建省宁德市蕉城三乐特大桥，施工人员在工地作业。

新华社记者 彭张青摄

当前，海外疫情迅速扩散，世卫组织已宣布欧洲目前成为疫情“震中”，越来越多国家宣布进入“紧急状态”。反观中国，12日，中国国家卫生健康委员会新闻发言人米锋表示，中国已过本轮疫情流行高峰，新增发病数持续下降，疫情总体保持在较低水平。

国际主流媒体给予极大关注。有外媒发文指出，“中国在击败这场流行病方面取得了巨大的成功。”

“基本遏制住了疫情”

“联合国新闻”3月16日发布了一篇世卫组织驻华代表高登·加莱亚博士接受采访的报道。高登·加莱亚博士在报道中指出，中国新冠肺炎病例数呈下降趋势，表明中国新冠肺炎疫情形势已经发生了转变。他说：“中国的疫情在其正在发展的过程中被成功遏制，从我们得到的数据以及我们在整个中国社会中观察到的结果，都可以很清楚地证明这一点。”

世界各大媒体均注意到中国防控疫情所取得的积极成效。

“中国在击败这场流行病方面取得了巨大的成功。”《纽约时报》科学与健康记者小唐纳德·麦克尼尔这样说。《纽约时报》16日称，经过大约2个月的积极防控，中国使疫情形势发生逆转，人们的生活也开始逐步恢复正常。美国有线电视新闻网称，得益于积极的防控措施，中国最近几周的疫情态势趋于稳定。政治新闻网站“Politico”15日援引美国国家过敏和传染病研究所长安东尼福西的话说，在经历了最严重的阶段后，中国的新冠肺炎疫情“正在迅速消退”。

德国《明星》周刊网站3月15日刊文称，在6个多星期以前，新冠肺炎疫情在武汉和其他中国城市暴发。中国随后采取了大规模的措施。公共生活完全停滞，和法国人口数量大约相当的整整一个省与外界隔绝。现在，最坏的情况似乎已经过去。与此同时，中国也逐步恢复正常生活。中小学和大学仍然延期开学，但上海的街道上行人慢慢多起来，越来越多的餐馆和咖啡馆开业。苹果公司13日宣布在中国大陆的42家商店已重新开张——同时宣布将关闭在欧洲和美国的分店。星巴克连锁店也再次营业。湖北以外95%的大公司和60%的中小公司现在已经重新开始营业。

越来越多的媒体关注到，中国正逐步恢复正常。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站3月15日报道，在北京东南部正在建设世界上最大的环球影城。现在，像老乔（音）这样的农民工又在环球影城工地拿起了工具。日本金融集团野村公司近期估计，截至3月8日，受疫情打击严重的企业有62%已经复工。在经济的其他领域，这一比例达到74%。

事实上，很多外媒早已捕捉到积极的信号。《今日美国报》网站10日就刊载社论称，美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布说：“中国基本上遏制住了疫情。”

“中国经济正在复苏”

疫情明显好转，有利于更加积极地着手逐步恢复经济生活的正常节奏。对于接下来的中国，国际社会很有信心。“今日俄罗斯”电视台网站3月17日报道称，专家认为，中国经济或在今年下半年进入加速阶段。

俄罗斯BKS证券经纪公司首席分析师安东·波卡托维奇对“今日俄罗斯”说：“一个半月以来，中国通过采取前所未有的措施成功遏制了疫情，降低了疫情在国内进一步扩散的风险。起初，种种限制导致生产积极性严重减弱，但政府为了战胜病毒，有意识地让经济减速。现在，中国成为第一个几乎战胜这种疫情的国家，这使它可以迅速收复失地。”

据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站10日报道，尽管市场对新冠肺炎疫情在全球流行的前景感到担忧，但澳大利亚力拓矿业集团首席执行官让-塞巴斯蒂安·雅克和新南威尔士大学校长戴维·贡斯基说，他们现在不担心中国。贡斯基说：“中国复苏的速度很可能比我们想象得要快。”雅克说，“中国看起来正在复苏”，力拓将产品销往中国“如今不成问题”。

西里约热内卢联邦大学公共政策学教授埃米尔·萨德也表示，当前中国疫情防控形势持续向好，各地正有序恢复生产。“基于中国经济的强劲韧性、巨大内需空间和雄厚产业基础，相信疫情被战胜后，中国经济将迎来新一轮快速发展。”

德国知名中国问题专家弗兰克·泽林15日在德国《每日镜报》网站发表文章称，中国经济复苏给世界带来希望。文章指出，中国正全力采取中央经济政策的全部可行措施。国有银行被指示向市场注入信贷资金。如果保险人未按时缴纳保费，保险公司不能终止保单。铁路降低了货运成本。低油价也有帮助。中国批准了更多新的基础设施项目。5G网络将加速扩展。弗兰克·泽林说，几天来，中国的所有迹象都表明其经济正在复苏。这对于西方世界的复苏有多么重要，我们看看全球经济力量对比就知道了：今天，中国一个国家就占了全球经济总量的17%。中国对全球经济增长的贡献率甚至高达约30%。因此，中国比以往任何时候都更能再次推动世界经济增长。

“切断境外输入传染链”

当然，风险还没有完全过去。

据俄罗斯《独立报》3月16日报道评论称，总的来说，中国经济还远未回到常态。在当前的困难形势下，采取新一揽子经济刺激措施似乎势在必行。现在，地方正在积极安排以医疗、教育、智慧城市、5G、人工智能、工业互联网等项目为重点的投资计划。同时，进一步为企业和居民减税的财政政策也在制定中。

中国正在努力。“今日俄罗斯”电视台网站报道注意到，3月13日，中国国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出19条政策举措。该意见从六方面促进消费扩容提质，包括大力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力，加强自主品牌建设，改善进口商品供给，进一步完善免税业政策等。

此外，中国还面临境外输入的风险。有外媒报道称，中国境外因感染新冠病毒死亡的人数超过中国境内，新冠肺炎疫情的“中心”向美欧转移。

在中国国内新冠肺炎疫情流行高峰已经过去、疫情防控形势持续向好之际，境外确诊病例却急速攀升。据路透社3月18日报道，随着被新冠病毒感染的旅客抵达北京、上海、广州、深圳等中国主要交通枢纽，中国的新增境外输入确诊病例数量连续第5天超过新增本土确诊病例。正如俄新社报道指出的，境外输入已成为中国疫情防控的主要威胁。路透社特别指出，织牢境外输入的“防控网”已成为当务之急。

美国有线电视新闻网称，随着全球疫情扩散，境外输入病例的增多，中国正不断加强防控措施，切断境外输入的传染链。英国广播公司、新加坡亚洲新闻台等多家国际媒体都对中国防控境外输入的措施进行报道。

当然，希望在人间。联合国网站发布消息称，在全球疫情持续蔓延之际，中国境内的确诊病例呈现下降趋势，这表明新冠肺炎疫情可以得到遏制。

(责编：岳弘彬)