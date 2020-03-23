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“银色钟点”的暖意（环球走笔）

强  薇

2020年03月23日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　进入3月以来，新冠肺炎疫情在多国多点蔓延，随之而来的是欧美一些国家发生“囤货潮”“抢购潮”。

　　在英国，政府要求70岁以上的老年人居家隔离，防止被感染。一些老人出于生活需要，仍然需要去超市购物。他们动作较为迟缓，一次也拿不动太多商品，想买紧俏的生活必需品时尤其“抢”不过年轻人。近日有网友把一位老人面对空空货架、不知所措的图片发布到社交媒体上，令人十分心疼。

　　疫情凶猛，人类更需要彼此善待和关爱。为解决老年人面临的购物难题，英国连锁超市森宝利3月19日将开门后的第一个小时设为“银色钟点”。在这一小时内，超市仅供老年人和行动不便的人士进行采购。而且，70岁以上的老人和残疾人还可优先享受森宝利在线购物配送。英国另一家连锁超市品牌“冰岛”近日也宣布，在当地居民有实际需要的情况下，其门店可以提前一小时开放，专供老年人购物。不少小型超市也加入了这一行列。一家超市的门口摆出标示牌：每天早上8点至8点半是“‘50后’俱乐部”。

　　超市“银色钟点”现象在其他一些国家也开始出现了。据报道，美国和加拿大的全食超市面向60岁以上的顾客提前一小时开放；美国西夫韦超市每周二和周四的上午7点至9点，专为困难群体开放；爱尔兰的利多超市3月17日将早上开门后的两小时设为“银色钟点”，仅向退休者开放……消费心理学专家分析称，在疫情面前，用“囤货”“抢购”的方式获得掌控感、消除恐惧感是出于人之本能而难以禁绝的现象。在拥挤的“抢购潮”中看到困难群体的所需所求，为他们提供生活便利，则是人文关怀的体现。

　　类似“银色钟点”的暖心举动，在其他行业也能看到。一些银行设立特别的时间段为老年客户服务；有连锁快餐店表示，所有医护人员的热饮免单；学校和育儿机构仍然为警察、医生等参与抗击疫情人士的子女开放；一些社区形成“互助小组”，为自我隔离无法出门的邻居购买生活必需品……

　　人类与病毒较量，医疗技术固然是制胜利器，人文关怀同样不可或缺。只要有文明之光闪耀，人间就不会被疫情的阴霾吞噬，生命就能被赋予源源不竭的力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月23日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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