原标题：因接触的医生被确诊 德国总理默克尔居家隔离

中新社柏林3月22日电 (记者 彭大伟)因两天前为其注射疫苗的一名医生被确诊感染新冠肺炎，德国总理默克尔当地时间22日晚间表示，其已进入居家隔离。

默克尔的发言人赛贝特当晚以声明的形式公布了上述消息。当地时间22日17时30分至18时，默克尔在柏林总理府举行了为时约半小时的记者会，宣布了德国最新的一系列增强版防疫措施，包括禁止两人以上聚集、关闭所有餐馆堂食业务等。

约一小时后，德国联邦政府发言人赛贝特通过声明表示，默克尔在当天的记者会后得知，一名在20日下午曾为她注射预防性肺炎疫苗的医生被确诊感染新冠肺炎。

赛贝特表示，默克尔随即决定，立即对自己实施居家隔离。据悉，为提高准确性，默克尔在接下来数日将接受多次病毒检测。赛贝特强调，默克尔在居家隔离期间仍将履行其作为联邦总理的职责。

值得注意的是，多家德媒此前曾报道默克尔于接受疫苗接种的20日晚间前往柏林市中心一处超市购物的消息。当时的画面显示，默克尔未佩戴口罩。

在此之前，德国政坛已有多名要员受到新冠肺炎影响。其中，有望角逐执政党基民盟下届主席的默茨17日宣布确诊，目前正在居家隔离。德国绿党前主席厄兹代米尔亦于19日宣布确诊。他自称状态良好，现仍在隔离中。柏林市长米勒则因本月初与被确诊感染的以色列驻德大使有过接触而从18日起采取预防性居家隔离。

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