比利时华侨华人团结抗击新冠肺炎

人民网布鲁塞尔3月22日电 （记者 张朋辉）新冠肺炎疫情在欧洲肆虐，世卫组织将欧洲成为疫情的“震中”。比利时缺少个人防护物资，口罩供不应求，各大药店早已脱销。比利时华侨华人互帮互助，团结应对艰难时刻。

比利时东北同乡会暨商会是一个刚成立的民间社团。该协会克服困难，筹集到一批医用口罩，自上周陆续向会员分发。据悉，比利时东北同乡会暨商会供筹集了2.2万个医用口罩，面向会员分发了450个，剩余口罩将响应比利时各界号召，捐献给比利时医院和各级政府。

比利时东北同乡会暨商会秘书长张丹阳介绍说：“我们最早统计谁需要口罩时，大家纷纷积极回应。为保安全，秘书长张丹阳、副秘书长殷红和几名工作人员组成分发小组，驱车近百公里为在比利时的东北同胞们挨家挨户地上门送口罩。”

比利时东北同乡会暨商会副秘书长殷红表示，艰难时刻可以为同胞们尽一份心意，非常荣幸。 会员王卓勇和潘文英表示，能亲自把口罩分发到有需要的同胞手中，是一件很光荣的事儿。

据悉，比利时东北同乡会暨商会在这次疫情期间成立。创会会长盖琳表示，目前能够筹集到的这些口罩希望能够解决同胞们的一时之需。我们在国内筹集到大量的口罩，正在与多方沟通，希望能尽快到达比利时，与更多的同胞和比利时当地人共渡难关。

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