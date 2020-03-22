美国日增新冠肺炎病例超5千 总确诊病例24148例

人民网华盛顿3月21日电（记者张梦旭）据美国约翰·霍普金斯大学发布的新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月21日晚6点，美国共确诊新冠肺炎病例24148例，死亡285例，治愈171例。21日不到18小时时间，美国新增确诊病例5296例。目前，疫情最严重的依然是纽约州，确诊人数11675例，新增2731例。其中纽约市累计确诊7530例。

美国白宫应对新冠病毒工作组21日召开了简报会。副总统彭斯说，联邦政府已在全国范围内订购了数亿的N95口罩用于医疗机构，但他没有明确说何时交付。彭斯说，迄今美国已有19.5万人接受了新冠病毒检测。

美国总统特朗普也参加了21日的简报会。特朗普说他正在考虑将加利福尼亚州和其他几个州划为重大疫区。特朗普建议美国人不要总是丢掉口罩，可以消毒重复利用。他说：“我们有很好的消毒水可以这样做。”

特朗普还表示，他是在1月下旬第一次知道新型冠状病毒的。“我希望他们（中国政府）能早点告诉我们，因为我们本来可以想出一个解决方案。”特朗普说，“但是直到这件事开始公诸于世，我们才知道这件事，这是不幸的。”

《纽约时报》评论说，即使美国将其传播速度降低一半，在未来两个月内仍可能有大约65万人受到感染。这一推算是由哥伦比亚大学的研究人员作出的，他们利用《纽约时报》的已知病例数据库和美国人口普查局的人口流动数据，通过推演而得出。

《华尔街日报》报道说，截至21日美国确诊的新冠肺炎病例数已超过2万，几乎是一周前的10倍。由于医疗设备和检测手段短缺，纽约市卫生官员20日发布一项指令，要求门诊患者如果症状轻微或不需要住院治疗，就停止对其进行冠状病毒检测。“不得鼓励、推广或宣传门诊检测。”这份由纽约市卫生和心理卫生局专员发出的通知写道。19日，加州洛杉矶市向其医生发出了类似的指令。

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