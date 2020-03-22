印尼累计确诊450例 印尼军机飞往中国运输抗疫物资

资料图：印尼军机图片（图片来源：印尼空军推特）

人民网雅加达3月21日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托21日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例升至450例，较前一日公布的数据新增81例。目前，有20名患者被治愈，另有38例死亡病例。

尤里安托表示，根据高危人群（可能与新冠肺炎确诊病例直接或间接接触者，其具有很高感染风险）计算，面临新冠肺炎潜在感染可能的印尼民众数量恐将非常庞大。

印尼总统发言人拉赫曼介绍说，位于首都雅加达的“凯马约兰运动员之家”经过改造后将能容纳约2.2万新冠肺炎患者，印尼政府准备自3月23日启用首批2400个房间。与此同时，印尼国企部长埃里克·托希尔表示，印尼政府正在紧急赶制300万个口罩，预计将于本月底前向公民发放。

印尼军方发言人希斯里亚迪21日表示，印尼军方已于当天上午6时55分派遣一架C-130军用运输机飞往中国，以运输从中国采购的抗击新冠肺炎医疗物资。

据当地媒体报道，这架军机将飞往中国上海，执行印尼政府从中国采购的9吨医疗物资运输任务。据悉，这批医疗物资主要包括一次性口罩、N95口罩、防护服、护目镜和红外测温仪等。

印尼国防部发言人达尼尔表示，印尼国防部长普拉博沃下令动用军机运输抗疫物资，旨在简化两国政府间对接程序，尽快运回本国急需的抗疫物资，协助国内抗击新冠肺炎疫情。

报道还说，面对印尼日益严峻的新冠肺炎疫情，当地一些转诊医院在抗击疫情过程中 “几乎用光了”防护设备，医务工作者也面临着越来越大的压力。

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