中国驻法国大使卢沙野致信全体在法中国同胞：做好疫情防护

人民网巴黎3月21日电（记者李永群、葛文博）21日，中国驻法国大使卢沙野致信号召全体在法中国同胞于疫情期间做好防护，互帮互助，共克时艰。全文如下：

亲爱的旅法侨胞、留学生、中资企业员工，各位同胞，各位朋友：

经过全国上下齐心努力、人民群众奋勇拼搏，伟大祖国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序正在恢复正常。3月19日，我国首次实现新增本土确诊病例和疑似病例零报告，这是我国疫情防控阻击战的重要里程碑。

取得这样的成绩来之不易。我们不会忘记，祖国不会忘记，在国内民众深陷疫情时，广大旅法同胞心急如焚，放下个人事业和生活，四处奔走，捐钱捐物，用真情和付出谱写中华儿女众志成城的感人香颂，为祖国抗疫事业提供了宝贵的精神和物质支持。山高路远难阻桑梓情深。疫情防控战的每一场胜利都离不开海外同胞的万里驰援。在此，中国驻法国大使馆谨向所有可敬、可爱的旅法同胞致以最诚挚的感谢和最崇高的敬意。

当前，法国疫情仍在持续发展。在法中国同胞的健康安全始终牵动着党和政府的心。习近平主席专门强调“要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康”。国内有关部门已明确要求驻外使领馆全力守护海外同胞健康，想方设法解决他们的实际困难。

前段时间，我们与旅法侨团、全法和地方学联、中资机构保持密切联系，全天候做好应急值守和处置，积极指导大家做好个人防护，多渠道采购发放口罩等防护物资，并协调国内外相关机构开展针对侨民、留学生的帮扶和捐赠。下阶段，我们将努力克服现时现地困难，在日常生活、防护物资、咨询诊疗等方面尽力为大家提供力所能及的指导和帮助，及时有效地回应大家的合理关切。同时，为了更好维护同胞们健康，我们也建议大家：

一、宜静不宜动，宜留不宜走。马克龙总统和法国政府各级官员、专家强烈呼吁所有人员“留在家中”，减少出行，减少接触，以免增加感染风险。国内专家也表示，此时选择回国，长时间置身机舱、机场等密闭空间或人员密集场所，会增加交叉感染风险。从个人角度讲，只要做好个人防护、减少外出聚集聚会，即使是在疫情十分高发的情况下，也能有效降低感染的风险。请大家结合个人实际情况认真评估长途旅行的必要性和风险。

二、疫情在，不远行，行必有备。如中国同胞在评估长途旅行风险后，仍选择回国，请在前往机场时携带《破例出行证明》以及当日乘机证明或机票订单备查。再次提醒回国人员务必提前了解并主动配合航空公司、国内目的地防控措施，提前向国内户籍地、常住地政府主管部门和我馆（电子邮箱：lingbao@amb-chine.fr）报备，入境时如实填报《中华人民共和国出入境健康申明卡》。

三、血脉情深，守望相助。旅法留学生和一些零散侨民是疫情面前的“弱势群体”，较之多数旅法侨团和中资机构，在防护经验、能力和手段方面有明显不足。我们赞同并呼吁有能力、有条件的侨团和机构发挥互帮互助精神，密切关注所在地区其他留学生和侨民的实际状况，及时为他们提供防护指导和物资援助，帮助他们度过难关。同时，有关侨团和中资企业也可向所在地医疗机构捐赠防护物资，为法国抗击疫情尽一份力。

四、立足当地，熟悉就诊流程。根据法国卫生部门建议，若出现轻微头痛、低烧、咳嗽等症状，请自行居家隔离，不要拨打急救电话15。如果需要可联系家庭医生，并根据医嘱服用药物。法国卫生部长韦朗建议服用扑热息痛缓解发热症状，避免使用布洛芬 （Advil)类药物。若出现呼吸困难等严重症状，请拨打15，或由家庭医生代为联系医院。中国同胞确诊后，请及时通报我馆或有关总领馆，我们正在统筹国内外资源，积极研究如何在医疗救治方面为大家提供更有效的帮助。

同胞们，朋友们，你们的健康和安全，是我们最大的心愿。长风破浪会有时。中国驻法国大使馆愿与大家风雨同舟，携手奋进，共克时艰！

(责编：贾文婷、杨牧)