蒙古国最大国企“珍宝蒙古”：对中蒙经贸充满信心

3月13日，蒙古国“珍宝蒙古”执行经理钢呼（右二）在蒙外交部出席“永久的邻居·暖心支持”人道之旅首批善款移交仪式。

人民网乌兰巴托3月22日电（记者霍文）蒙古国最大国企“珍宝蒙古”有限责任公司执行经理钢呼近日接受采访时表示，新冠肺炎疫情发生后，中国国家领导人迅速采取有效措施，为短时间内控制疫情奠定了基础。中国政府在抗击疫情斗争中取得了明显成效，疫情已经得到控制，对此我感到高兴。

钢呼高度评价了中国战胜疫情对于世界的意义。他说，在疫情初期极其困难的时候，在中国政府的高效领导和指挥下，中国人民团结一致、众志成城，与疫情展开坚决斗争，取得了伟大胜利，树立了战“疫”典范，为世界积累了经验，对世界各国有效应对疫情蔓延提供了借鉴。中国政府和中国人民举全国之力同疫情斗争的成果，为世界增添了巨大信心，表明人类完全可以战胜疫情。为彻底征服病毒，中国在疫苗研制方面走在世界前列，相信很快成功。

在谈到中蒙两国人民的友好情谊时，钢呼表示，中国发生新冠肺炎疫情以来，蒙古国人民心系中国人民，为中国人民的健康担心。蒙古国民间有句谚语：“疾病突如其来，从天而降。”此次疫情使数千名中国人失去了生命，对此我深感痛心。

钢呼说，近两个多月来，蒙古国向永久的邻居提供帮助和支持的活动在全国范围内持续展开。“珍宝蒙古”公司积极响应蒙政府倡议“永远的邻居·暖心支持”人道之旅活动，公司及所属13家子公司全体员工和4000名矿工捐出一天工资共8800万图格里克（约合22万元人民币），以此表达公司全体员工对中国人民的支持。这也是蒙中两国建交70年来友好合作关系的具体体现。

钢呼拥有经济学专业硕士学位，具有丰富的经济工作经验和管理能力。他多年在蒙古国能源和基础设施领域工作，历任处长、局长、政府直属局副局长等职，2016年曾担任蒙政府能源部长。他对疫情过后的蒙中经贸合作充满信心。

钢呼表示，过去70年来，蒙中两国互利合作水平不断提升。蒙古国“珍宝蒙古”公司与多家中国企业有着密切的合作关系。疫情结束后，工作重点将转入恢复发展经济。“珍宝蒙古”公司将继续与中国企业在矿产等相关领域加强合作，注重高附加值工业项目，在互利合作的基础上，不断推动蒙中双边务实合作向更高水平发展。

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