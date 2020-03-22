联合国秘书长南南合作特使: 感谢中国作出的贡献和榜样

人民网北京3月21日电 （记者李琰）新冠肺炎疫情发生以来，联合国南南合作办公室（南南办）密切关注疫情动态，并通过动员全球及区域办公室及合作伙伴共同应对这个“国际关注的突发公共卫生事件”。为支援中国抗击疫情，南南办通过联合国开发计划署驻华代表处采购渠道，采购了总价值约10万美元的医疗物资。这些物资包括15台无创呼吸机和1000套医用防护服，已分别捐赠给湖北省和云南玉溪市。

3月20日，联合国秘书长南南合作特使、南南办主任豪尔赫·切迪克发表关于应对2019新型冠状病毒（COVID-10）公开声明，向中国人民表达了深切的关心和祝福,，并希望国际社会加强合作、共克时艰。公开声明如下：

亲爱的朋友们，首先，我要赞扬中国抗击新冠肺炎疫情所做出的努力。

新冠病毒传播在中国得到有效控制，其减速令人瞩目。与此同时，中国依然在不懈努力，推动落实其宏大的消除贫困目标。

我们还高兴地看到，中国发扬南南合作和全球协作的精神，正在与其他国家积极开展合作。

目前，中国已经向包括伊朗、伊拉克、意大利、菲律宾、塞尔维亚和西班牙等很多国家捐赠了医疗用品，并派遣医务工作者。这样一系列举措可以帮助这些国家应对疫情所带来的资源挑战和能力缺口。同时，中国也在分享其遏制疫情扩散的经验。

我还特别要赞扬一些私营领域的慈善家，比如阿里巴巴联合创始人马云。他的慈善基金会向非洲大陆54个国家捐赠了新冠病毒检验测试盒、口罩和防护服等物资。这是南南合作团结互助的真实写照。

自疫情暴发以来，联合国南南合作办公室与中国的合作伙伴密切合作，在第一时间积极动员各种需要的资源支持中国抗疫。我们对此感到自豪。

我们向云南省玉溪市和湖北省孝感市捐赠了医用防护服和无创呼吸机。此外，我们还动员合作伙伴开展各种捐赠活动。

海陆丝路城市联盟工商理事会（中国泉州）是我们“城市南南合作项目”的长期合作伙伴。该联盟动员了来自柬埔寨、缅甸、菲律宾和越南及其他国家的会员单位募捐了逾8万个医用口罩，赠送到受疫情严重影响的伊朗城市伙伴伊斯法罕市。

此外，我们办公室还与合作伙伴“南南合作金融中心”在“南南大星空”平台上发布了医疗器械和个人防护用品捐赠呼吁。

下一步，我们还将通过“南南合作消贫机制”，继续与中国和来自全球的发展伙伴合作，通过数字创新等方式，促进联通和分享本土方案，（应对疫情带来的中长期经济和社会影响）。

我们将坚定不移地与所有发展中国家和合作伙伴携起手来，共同应对此次疫情。我们需要这样做。这是一个全球性威胁，需要团结一致、合作共赢的全球解决方案。

我们要感谢中国作出的贡献和榜样。

我们期待全世界共同努力战胜这个可怕的敌人。团结就会胜利。

(责编：贾文婷、杨牧)