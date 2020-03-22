乌克兰又有议员出现新冠肺炎症状 军队开始上街巡逻

人民网基辅3月21日电（记者 谭武军）乌克兰卫生部21日21时宣布，乌新增6例新冠肺炎感染病例，患者均来自首都基辅。截止3月21日，乌境内累计确诊47例，累计死亡3例。

21日，乌克兰首位感染新冠病毒的议员沙霍夫称，其团队同事、议员韦利莫日内及其儿子出现新冠肺炎症状，现与其在同一家医院接受治疗。不过，韦利莫日内通过社交媒体表示，其首次检测为阴性，近期将再次检测。

基辅市长克里奇科宣布，从3月23日起，除持有特殊通行证的关键岗位人员外，首都市民禁止乘坐公交车。特殊通行证将发放给医护人员、救援人员、公用事业员工、执法人员、药店和食品店营业员，以及具有战略意义的企业员工。

基辅市政府还规定，从3月25日起，食品店和药店将采取限流措施，按照店内每10平方米1人的标准，顾客分批进入。

乌国防部21日宣布，为遏制疫情蔓延，维护社会治安和公共秩序，从3月22日起，乌武装力量与国民警察、国民近卫军的军人将在各城市与护法机关共同开展巡逻。

21日，乌内务部长阿瓦科夫呼吁实施“全面彻底的隔离”，要求非关键性企业一律停工。阿瓦科夫说，除非极特殊需要，民众都不要外出，这应该成为近期的铁律。他说，只要大家能生存，相关损失和赔偿可以日后解决。

在乌克兰疫情最严重的切尔诺夫策市，市政府下令用水泥墩封闭所有进出城市的通道，并禁止该市14岁以下未成年人单独外出。

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