中国驻日本大使馆及大连市向和歌山县捐赠防疫物资

人民网东京3月22日电（记者刘军国）中国驻日本大使馆及大连市向日本和歌山县捐赠物资仪式21日在和歌山县厅举行。中国驻大阪总领事何振良，日本自民党干事长二階俊博、和歌山县知事仁坂吉伸、县议会议长岸本健等出席。

受中国驻日本大使孔铉佑委托，何振良出席仪式并发表讲话说，中国发生新冠肺炎疫情以来，日本官民各界第一时间伸出援手，向中国提供了大力援助，中方铭记在心。目前中国国内疫情已基本得到控制，生产生活秩序也正在加快恢复。何振良表示，当前日本进入抗疫关键时期，中方感同身受，愿向日方提供力所能及的支持，希望中国驻日本大使馆和大连市此次捐赠的防疫物资能帮助和歌山县早日战胜疫情。相信两国携手努力，一定能够彻底战胜疫情。

二阶俊博表示，患难见真情，面对此次新冠肺炎疫情，日中两国秉持世代友好的优良传统，互帮互助、同舟共济。近期中国政府及民间各界向日方提供了大量援助物资，我们十分感动并深表感谢。目前日本国内疫情发展仍充满不确定性，中方伸出友情之手，给予了我们战胜疫情的巨大信心，日中两国携手努力定能渡过难关。希望和歌山县用好这批物资，早日实现感染病例“清零”。二阶干事长再三强调，日中友好符合两国和两国人民根本利益,是正确的大方向，也是大势所趋，我们一定要坚持下去。

仁坂吉伸表示，中方在国内疫情尚未完全结束的情况下，迅速向日本提供援助，令人感动。和歌山县还收到了来自山东省、四川省的捐赠物资，对此一并深表感谢。和歌山县将把这些承载着中方深厚友情和美好祝愿的物资重点发放给医疗机构、养老院、学校等有急需的地方。和歌山县愿以此为契机，继续加强同中方各领域的友好交流与务实合作。

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