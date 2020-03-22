当地时间3月20日，国际货币基金组织（IMF）发表的最新文章认为，在应对新冠肺炎疫情对经济造成的巨大冲击方面，中国的经验表明，正确的政策能对抗击疫情和缓解其影响发挥重要作用，中国正逐步复工复产，“经济出现了令人安心的正常化迹象”。

这篇题为《削弱影响和艰难的选择：中国的早期经验》的文章认为，新冠肺炎疫情的扩散正在对全球经济产生深远和严重的影响，成功控制新冠病毒的代价是经济活动放缓。中国迅速采取一系列措施，为最脆弱群体提供支持，有效减缓了疫情对经济造成的严重冲击。

“中国政府对此次疫情做出快速反应，采取行动遏制疫情蔓延，减轻其对经济的影响，并支持经济复苏，中国的经验值得借鉴。”该文第一作者、国际货币基金组织亚太部助理主任兼中国事务主管黑尔格·贝格尔在接受本报记者采访时表示。

黑尔格·贝格尔认为，疫情的直接影响是第一季度经济活动的突然停止，但正如IMF总裁格奥尔基耶娃多次表示，中国经济具有韧性，通过政府提供的政策支持，中国经济正在重返正轨。

IMF表示，中国政府采取的政策侧重于扶持脆弱的家庭，并探寻新方法来支持小型企业，例如免征社保费、通过金融科技公司提供信贷等。此外，中国有关部门迅速安排了信贷补贴，支持卫生设备增产和扩大应对疫情的其他关键活动。在维护金融市场稳定方面，中国人民银行很早介入，支持银行间市场，为承压的公司提供资金支持，同时允许人民币根据外部压力进行调整。其他措施还包括引导银行与受疫情影响的借款者合作，激励银行通过中国人民银行的特别融资向小企业贷款，并对银行进行定向降准，维护了市场流动性和稳定。

“中国经济出现了令人安心的正常化迹象，多数大型企业已经复工复产，很多员工也已返岗。”黑尔格·贝格尔认为，随着疫情逐渐消退，中国的政策组合已转向支持经济复苏，重点是减轻疫情的影响，并提供强有力的宏观经济支持，通过针对性财政和货币政策来推动经济稳定复苏，“这是正确的方法”。

“我们希望看到中国的强劲复苏，这将有助于缓解疫情大流行造成的全球经济困难。”黑尔格·贝格尔表示，国际合作仍是解决全球性挑战的重要途径，IMF呼吁各国在多个层面上展开全球合作，共同抗击疫情，“中国在这方面可以发挥重要作用”。

但IMF也提醒，由于疫情正在全球蔓延，金融市场持续波动，这将给中国经济复苏带来挑战。黑尔格·贝格尔表示，政策制定者需要保持警惕，提前做好准备，在必要时为已经制定的计划提供宏观经济支持。

（本报华盛顿3月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 03 版）

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