武汉零新增病例给世界以希望

当地时间3月20日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上高度称赞中国抗击新冠肺炎疫情成效，认为武汉新增病例为零给世界带来希望。谭德塞呼吁各国团结合作，加倍努力，尽一切可能切断病毒传播链，拯救生命。

谭德塞说，新冠肺炎疫情日渐严峻，当天全球累计确诊病例超过21万例，死亡病例超过9000例。但他表示“仍然有好消息”，19日武汉自疫情发生以来首次无新增确诊病例报告，“给世界其他地区带来了希望”，武汉的例子证明，即使是疫情最为严重的情况也能实现逆转。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，武汉抗疫成就向世界传达了简单明确的信息，那就是“希望”。武汉向世界表明，可以抑制新冠病毒传播，这需要全社会的团结协作。

中国疫情防控取得阶段性重要成果，19日首次报告无本土新增确诊病例，谭德塞认为“这是一个惊人的成就”。当前疫情在多国多点暴发，自3月17日起，世卫组织不再以“中国”和“中国之外”分类发布疫情信息，改为以地区分类，反映出全球疫情防控的新形势。

世卫组织表示，许多国家对检测设备、个人防护装备等需求很大。世卫组织已向68个国家运送个人防护装备，向120个国家运送了150万套新冠病毒检测试剂盒，并且正根据一份来自中国的协议供应商名单安排采购抗疫物资，目前正在敲定最后细节。世卫组织还建议，应以科学权威信息为依据，减少不必要的口罩消耗，优先保障一线医护人员需求。

世卫组织介绍说，目前超过70%的国家建立了国家预防和应对计划，89%的国家具备实验室检测能力，70%以上正在展开新冠肺炎监测，68%拥有多部门合作协调机制。世卫组织向各国卫生部门、医保部门和其他决策部门提供了疫情防控指南，对没有病例、出现零星病例、聚集病例、社区感染的国家提供有针对性的实用信息和防控建议。

谭德塞说，在中国共享新冠病毒基因序列仅60天后，首个新冠肺炎疫苗试验已经开始，首位入组志愿者已经接受试验性疫苗注射，这个速度前所未有，是科学的胜利。

（本报布鲁塞尔3月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)