王毅分别同英国首席大臣兼外交大臣和匈牙利、希腊、摩洛哥外长通电话

据新华社北京3月20日电 3月20日，国务委员兼外长王毅应约同英国首席大臣兼外交大臣拉布通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情在全球范围多源多点暴发，英国等欧洲国家确诊人数不断增加。中方对英方表示诚挚慰问，相信英国人民能够团结一致，最终战胜疫情。在中国人民面临疫情严峻挑战时，英方向中方伸出援手，我们铭记于心。在英方抗击疫情的艰难时刻，中方也愿同英方携手应对。

拉布高度赞赏中方抗击疫情取得显著成效，感谢中方慰问并提供医疗物资和采购便利。拉布表示，英方重视中方抗击疫情经验，愿与中国等国在疫情防控、疫苗研发、支援医疗体系脆弱国家等方面加强协调，推动国际合作，争取早日战胜疫情。英国政府将全力保障在英华侨华人和中国公民的健康安全。

拉布表示，英方坚决反对将疫情政治化，完全赞同中方关于新冠病毒源头是科学问题、需要听取科学、专业意见的立场。面对此次疫情，各方应携手合作、共克时艰。

据新华社北京3月20日电 3月20日，国务委员兼外长王毅应约分别同匈牙利外长西亚尔托、希腊外长登迪亚斯和摩洛哥外交大臣布里达通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情在全球范围内多点暴发并快速蔓延，中方密切关注，对有关国家人民遭遇的困难感同身受，致以诚挚的慰问。我们感谢有关国家曾为中方抗击疫情提供的宝贵支持。为防止国内疫情反弹，中方对医疗防护物资仍有较大需求，但愿克服困难，尽力协助有关国家在华采购需求并提供清关、运输绿色通道。我们还将通过援助必要医疗物资、分享防控经验、派出医疗专家团队等形式向遭遇疫情的国家提供帮助和支持。相信在各国共同努力下，人类一定能战胜病毒。

西亚尔托表示，中方坚决应对疫情的有效方式赢得了匈牙利的尊重。匈牙利感谢中方及时提供医疗物资援助，并向匈方在华采购予以便利，这充分体现了两国之间相互支持帮助的深厚友情。

登迪亚斯说，中国人民团结一致抗击疫情的英勇精神令人钦佩。希腊感谢中方在此前所未有的艰难时刻提供急需医疗物资援助，赞赏中方愿协助希方在华采购需求。

布里达感谢中方对摩洛哥人民的慰问，积极评价中方向摩洛哥提供的支持。布里达说，中国为国际社会抗击疫情树立了标杆，摩洛哥迫切希望向中方学习借鉴疫情防控经验，期待同中方医疗专家加强交流与合作。

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 03 版）

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