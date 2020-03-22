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中纳友谊必将历久弥新（大使随笔）

张益明

2020年03月22日04:06  来源：人民网－人民日报
 

　　今年是中国与纳米比亚建交30周年。30年来，在两国领导人的直接关心和各界人士的共同努力下，中纳友谊之树枝繁叶茂、郁郁葱葱。

　　新冠肺炎疫情发生后，纳米比亚总统根哥布向习近平主席致信，给予中国人民抗疫斗争以兄弟般的支持，彰显了两国全天候友谊。不少纳米比亚民间团体自发在社交媒体上为武汉加油，许多普通民众在社交媒体上给我留言，为中国祈福。非洲发生疫情后，中国公司主动向纳米比亚捐赠急需的病毒检测试剂盒，体现了相互扶持的中纳兄弟情谊。

　　过去30年，中纳友好关系不断巩固。早在上世纪60年代，中国就为西南非洲人民组织（人组党）领导独立斗争提供帮助，两国两党结下了深厚的革命情谊。1990年3月22日，纳米比亚宣布独立次日，中纳两国即建立外交关系。纳米比亚“国父”努乔马是中国人民熟知的老朋友，前后17次访华，与老一辈中国领导人建立了深厚友谊。继任的波汉巴总统和根哥布总统延续对华友好传统。2018年3月，根哥布总统成功对中国进行国事访问，两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，中纳友好合作进入新时代。

　　过去30年，中纳务实合作快速发展。中纳建交后，两国经贸、投资等领域合作蓬勃开展。特别是近年来，在中非合作论坛框架下，两国务实合作进入快车道。人们常常用“上天入地”形容中纳合作的高度和深度。纳米比亚有中国在南半球最早建立的航天测控站，这是中国海外航天测控站中规模最大、功能最齐全的测控站之一；这里还有中国在非洲最大的单体实业投资项目湖山铀矿，有力带动了当地经济发展。中国是纳米比亚最大投资来源国、最大出口市场，纳米比亚优质散养牛肉和大西洋生蚝已摆上中国百姓餐桌。2018年9月中非合作论坛北京峰会期间，两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，纳米比亚正式加入“一带一路”朋友圈。

　　过去30年，中纳民间友谊持续深化。“相知无远近，万里尚为邻。”距离挡不住中纳两国民间友好交往的热情。中国游客不远万里来到纳米比亚一睹壮美景色，每年达2万人次；中国航天英雄杨利伟、刘伯明、刘洋、陈冬先后访纳，在当地掀起“航天热”；中国援纳医疗队23年来为10余万当地民众提供免费医疗服务，“中医热”在纳米比亚蔚然成风；孔子学院在纳米比亚教学点越来越多，学习汉语成为纳米比亚人的新时尚；越来越多纳米比亚优秀学子和各界精英赴华留学、参加培训、考察，两国人民的友好感情不断拉近。

　　在中纳建交30周年之际，两国关系站在新的历史起点上。两国将继承弘扬传统友谊，不断深化政治互信，加强治国理政经验交流，加强在双多边事务上的沟通协调，将中纳全面战略合作伙伴关系推向新水平；两国将秉持平等互利原则，在中非合作论坛和“一带一路”框架下推进务实合作，为两国人民带来更多实实在在的利益；两国人民将继续携手并肩，守望相助，在交流互鉴中深化理解、增进友谊。我们坚信，中纳友谊必将历久弥新！

　　（作者为中国驻纳米比亚大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月22日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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