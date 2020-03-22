中欧班列复工率已达90%以上（患难见真情 共同抗疫情）

3月21日，一列搭载有防疫物资的中欧班列从浙江义乌西站出发，开往西班牙首都马德里。

钱旭升摄（影像中国）

作为共建“一带一路”重要项目，中欧班列已成为世界运输体系的重要组成部分。面对新冠肺炎疫情带来的挑战，中国铁路部门和承运商等克服困难，推动中欧班列逐渐恢复常态化运行。中国国家发展和改革委员会日前公布的数据显示，中欧班列复工率已达90%以上，开行量实现逆势增长。截至2月底，中欧班列今年共开行1132列，同比增长6%，为确保全球物流通道畅通、促进沿线各国经贸往来、维护全球供应链稳定发挥重要作用。

中国速度，保障持续生产

3月4日，一列满载123辆中国大庆生产的沃尔沃汽车的集装箱火车，缓缓驶入比利时根特港接驳枢纽站，这是疫情发生后，从中国大庆开出的第一列中欧班列。

3月10日，搭载168台江淮汽车散件的货运专列从中国合肥发车，运往位于哈萨克斯坦的阿鲁尔汽车工业集团生产基地。这是疫情发生后，中国机械进出口（集团）有限公司（中机公司）首次通过中欧班列向哈萨克斯坦合作伙伴发送汽车散件。

3月19日，波兰国家铁路货运股份有限公司马拉舍维奇场站，一批欧盟生产的奶粉制品装箱待发，等待中欧班列罗兹至成都线的列车启程将其送往中国境内。

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截至目前，中欧班列已累计开行超过2.1万列，通达欧洲大陆18个国家、57座城市，有效助推当地经济的发展。在欧洲各国抗击疫情的关键时刻，中欧班列为沿线各国送去必需的物资和设备，给各国恢复经济生产注入信心。受疫情影响，国际海运、空运班期调整，订舱困难，中欧班列优势更为凸显。

“疫情导致许多国家汽车生产企业部分甚至完全停产。随着中欧班列逐渐恢复常态化运行，中机公司和江淮汽车第一时间从中国发出汽车散件，为我们不间断生产提供重要保障。”阿鲁尔汽车工业集团下属萨雷阿尔卡汽车工业公司总经理谢梅巴耶夫表示，目前，公司各条生产线运转正常，每天下线车辆超过100台。

“中欧班列短时间内恢复运行，展现了中国速度。”根特港接驳枢纽站业务发展部经理劳伦·科兰本说，受疫情影响，欧洲国家面临统筹疫情防控和经济社会发展的巨大挑战，中国在这方面做出了表率。“中欧班列恢复运行，给欧洲送来的是一份‘特殊礼物’，不仅有货物，还有中国人民团结合作的精神。”

紧急预案，减少疫情影响

疫情发生后，许多欧洲国家升级应对措施，加强边境管控，给中欧班列正常运营造成一定影响。中国海关总署专门制定出入境列车卫生检疫作业指引，制定紧急处置预案，并对列车进行定期消毒，尽最大可能防止疫情通过列车扩散。

负责大庆至根特港中欧班列运输的哈欧国际物流股份有限公司，对承运的汽车进行特殊处理。由于酒精、84消毒液等容易损伤汽车内饰，公司用一次性桌布对汽车内饰、方向盘、驾驶位进行隔离保护。班列发运前，公司员工吃住均在厂房，尽量减少与外界接触。

为缓解欧洲各国边境管控对中欧班列运营造成的影响，中国海关总署日前推出允许企业自主选择通关模式、减少报关次数降低报关成本、支持建设中欧班列枢纽站点等十条举措，支持中欧班列发展，深化沿线各国经贸往来。

成都国际铁路港公布的数据显示，截至2月底，中欧班列（成都）累计开行量达267列，同比增长88%。成都国际陆港运营公司制定的排班表显示，今年3月，中欧班列（成都）仅公共班列就计划开行约130列。“目前国际货物运输需求非常大，后续可能还会增加开行量。”该公司物流中心操作主管龙曲波说。

成都国际铁路班列有限公司综合部部长李成缘表示，疫情发生后，公司分派专人关注沿线国家针对疫情出台的各类政策，加强信息沟通，最大限度减少疫情对班列运营的影响。成都国际铁路港还与欧盟境内企业开展合作，推出“欧洲通”货物配送模式，组织整列货物到达位于欧盟边境的马拉舍维奇场站运控中心后，换装并利用多种运输方式及时将货物配送至欧洲各地。

发挥优势，带来的是信心

马拉舍维奇场站是波兰最大的铁路转运港之一，也是中欧班列从波兰进入欧盟的第一个转运车站。这里的20多个场站每天将来自中国的货物分流至波兰罗兹、德国纽伦堡以及荷兰蒂尔堡等欧洲城市，同时将欧洲的产品运往中国。

进入3月以来，虽然欧洲各国疫情形势严峻，很多行业都陷入停滞，但马拉舍维奇场站却依然热火朝天，一派繁忙景象。波兰国家铁路货运股份有限公司董事会主任代表拉德克·佩费尔说：“中欧班列约占马拉舍维奇场站货物运输量的40%，这在很大程度上保证了波兰企业的原料供应和产品运输，为波兰经济稳定发展发挥重要作用。”

“中欧班列带来的是信心。”中欧班列成都至罗兹货运班列波方运营企业哈特兰斯物流公司首席执行官菲利普·格泽拉克表示，目前成都运往罗兹的产品包括石墨、电子元件、汽车零配件、电脑等产品，返程运输的主要以农副产品和奶制品为主。

成都麦帮电子商务公司是一家跨境电商全产业链平台。“海外班列、航班完全订不到，我们从欧洲订购的婴幼儿奶粉无法按时运回国。我和业务员的手机快要被客户打爆了。”公司总经理杨子航表示，恢复运行的中欧班列辗转纽伦堡和罗兹两地装载滞留奶粉，解了燃眉之急，目前已有3万罐奶粉顺利运抵成都国际铁路港。

“我对中国经济充满信心，中国发展前景不会因疫情而改变。”比利时泽布吕赫港口高管文森特认为，随着中国企业逐渐复工复产，中欧班列需求将会继续增长，开行班列数量和出口集装箱数量都将明显增长。

（本报华沙、布鲁塞尔、努尔苏丹、北京3月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月22日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)