中国援助菲律宾医疗物资抵达马尼拉

人民网曼谷3月21日电（记者赵益普）当地时间3月21日凌晨5时左右，满载中国政府援助菲律宾医疗物资的包机抵达马尼拉国际机场。中国驻菲律宾大使黄溪连和菲律宾外长洛钦共同赴机场迎接中国援助物资的到来，并出席在机场举行的简短交接仪式。

考虑到菲律宾的新冠肺炎疫情形势，根据中菲双方事先协商，交接仪式地点选在马尼拉机场货场，仪式安排从简，出席人员不握手，以作揖代替。

黄溪连表示，现在菲律宾疫情正处于爆发蔓延的困难时期，中国政府克服自身困难，短时间内筹措了菲方最急需的医疗物资，并克服商业航班中断的困难，派包机运送上述物资。这充分体现了中菲之间的兄弟之情以及习近平主席倡导的人类命运共同体理念，希望这批物资能为菲律宾政府和人民的抗疫斗争助一臂之力。

洛钦代表菲律宾政府和人民感谢中国政府和人民，表示这是来自中国的巨大帮助和宝贵支持。在疫情面前，世界各国应携手并肩，共同抗疫，而不是相互指责。中国的所做所为为世界其他国家树立了标杆。中国在疫情初期采取了坚决有效的举措，中国经验值得菲律宾学习和效仿。正如杜特尔特总统所说，隔离是最有效的措施。中国的抗疫措施，为世界指明了方向。

据了解，这批援菲医疗物资包括10万人份检测试剂、10万只医用外科口罩、1万只医用N95口罩和1万件医用防护服等菲抗疫急需物资。这些物资将交由菲律宾卫生部门，由菲方分配到抗击新冠肺炎的前线。截至3月20日，菲律宾新冠肺炎确诊病例累计达230例，其中死亡18例，治愈8例。

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