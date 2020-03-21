人民网>>国际

伊朗确诊病例逼近2万 中东多国“封城”

2020年03月21日14:25  来源：新华社
 

新华社开罗3月20日电 综合新华社驻中东地区记者报道：20日，中东地区新冠肺炎疫情最严重的国家伊朗新增确诊病例1237例，累计病例逼近两万，其中1433人死亡。面对严峻的疫情，该地区其他国家高度警惕，纷纷再推范围更广、要求更严的强制性隔离政策。

突尼斯总统赛义德20日在与国家安全委员会成员进行磋商后决定，在全国范围内实行为期两周的“封城”。新政策还包括暂停城际交通，关闭大型生产和商业机构，要求民众如非必须出门最好留在家中。突尼斯于18日宣布宵禁，封锁陆地边界，中断国际航班。截至20日，突尼斯累计确诊病例54例。

约旦新闻事务国务大臣兼政府发言人阿姆贾德·阿达莱20日表示，政府将从21日起把居家隔离升级为强制措施，违者将面临最高一年监禁的处罚。约旦于17日进入紧急状态，从18日起在全国范围采取“封城”等一系列紧急措施。截至20日，约旦累计确诊病例84例。

摩洛哥采取强制性措施应对疫情。当局决定从当地时间20日晚开始进入卫生紧急状态，民众必须获得当地政府批准才可以外出。截至20日，摩洛哥累计确诊病例77例，其中3例死亡。

20日，埃及已累计确诊病例285例，其中死亡8例。埃及总理马德布利19日宣布，从即日起至3月31日，埃及境内所有餐馆、咖啡馆、移动餐车以及大型购物中心、俱乐部等场所晚19时至次日早6时一律停业。

科威特截至20日累计确诊病例159例。科政府表示，计划本月底开始陆续从世界各国撤回5.5万至6万名科威特侨民，并指定将国际展览馆改造为临时医院，以收治确诊病例。

土耳其截至20日累计确诊病例670例，新增5例死亡病例。土耳其卫生部发布最新公告，从即日起征用全国所有私立医院收治新冠肺炎病患。

以色列卫生部20日晚宣布该国出现首例新冠肺炎死亡病例。据悉，死者是一名88岁男性，死于新冠肺炎引发的严重并发症。截至20日，以色列累计确诊病例升至705例。

苏丹卫生部20日宣布，该国境内确诊第二例新冠肺炎病例。被感染者是一名40多岁的男子，在国际组织工作。苏丹安全与防卫委员会16日宣布，苏丹全境进入卫生紧急状态，以应对新冠肺炎疫情。

黎巴嫩截至20日已累计确诊病例163例，死亡4例。此前，当局已经宣布进入全国总动员状态，持续至3月29日。

截至20日，卡塔尔累计确诊病例470例；伊拉克累计确诊病例208例，死亡17例；沙特累计确诊病例344例；巴林累计确诊病例292例，死亡1例；

此外，叙利亚内政部19日发布新规，暂时禁止来自意大利、伊朗、韩国等15个非阿拉伯国家人员入境，期限为2个月；暂时禁止来自卡塔尔等11个阿拉伯国家人员入境，期限为1个月。叙利亚目前没有确诊病例。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、陈文仙、黄灵、吴丹妮、白平、郑思远、冀泽、王薇、郑一晗、李良勇、涂一帆、陈斌杰、杨元勇）

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved