伊朗确诊病例逼近2万 中东多国“封城”

新华社开罗3月20日电 综合新华社驻中东地区记者报道：20日，中东地区新冠肺炎疫情最严重的国家伊朗新增确诊病例1237例，累计病例逼近两万，其中1433人死亡。面对严峻的疫情，该地区其他国家高度警惕，纷纷再推范围更广、要求更严的强制性隔离政策。

突尼斯总统赛义德20日在与国家安全委员会成员进行磋商后决定，在全国范围内实行为期两周的“封城”。新政策还包括暂停城际交通，关闭大型生产和商业机构，要求民众如非必须出门最好留在家中。突尼斯于18日宣布宵禁，封锁陆地边界，中断国际航班。截至20日，突尼斯累计确诊病例54例。

约旦新闻事务国务大臣兼政府发言人阿姆贾德·阿达莱20日表示，政府将从21日起把居家隔离升级为强制措施，违者将面临最高一年监禁的处罚。约旦于17日进入紧急状态，从18日起在全国范围采取“封城”等一系列紧急措施。截至20日，约旦累计确诊病例84例。

摩洛哥采取强制性措施应对疫情。当局决定从当地时间20日晚开始进入卫生紧急状态，民众必须获得当地政府批准才可以外出。截至20日，摩洛哥累计确诊病例77例，其中3例死亡。

20日，埃及已累计确诊病例285例，其中死亡8例。埃及总理马德布利19日宣布，从即日起至3月31日，埃及境内所有餐馆、咖啡馆、移动餐车以及大型购物中心、俱乐部等场所晚19时至次日早6时一律停业。

科威特截至20日累计确诊病例159例。科政府表示，计划本月底开始陆续从世界各国撤回5.5万至6万名科威特侨民，并指定将国际展览馆改造为临时医院，以收治确诊病例。

土耳其截至20日累计确诊病例670例，新增5例死亡病例。土耳其卫生部发布最新公告，从即日起征用全国所有私立医院收治新冠肺炎病患。

以色列卫生部20日晚宣布该国出现首例新冠肺炎死亡病例。据悉，死者是一名88岁男性，死于新冠肺炎引发的严重并发症。截至20日，以色列累计确诊病例升至705例。

苏丹卫生部20日宣布，该国境内确诊第二例新冠肺炎病例。被感染者是一名40多岁的男子，在国际组织工作。苏丹安全与防卫委员会16日宣布，苏丹全境进入卫生紧急状态，以应对新冠肺炎疫情。

黎巴嫩截至20日已累计确诊病例163例，死亡4例。此前，当局已经宣布进入全国总动员状态，持续至3月29日。

截至20日，卡塔尔累计确诊病例470例；伊拉克累计确诊病例208例，死亡17例；沙特累计确诊病例344例；巴林累计确诊病例292例，死亡1例；

此外，叙利亚内政部19日发布新规，暂时禁止来自意大利、伊朗、韩国等15个非阿拉伯国家人员入境，期限为2个月；暂时禁止来自卡塔尔等11个阿拉伯国家人员入境，期限为1个月。叙利亚目前没有确诊病例。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、陈文仙、黄灵、吴丹妮、白平、郑思远、冀泽、王薇、郑一晗、李良勇、涂一帆、陈斌杰、杨元勇）

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