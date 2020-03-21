特朗普今天上了热搜，全美记者纷纷谴责

人民网旧金山3月20日电（邓圩 廖丹）当地时间3月20日，白宫新闻发布会中，美国总统唐纳德·特朗普怒怼NBC的一位新闻记者。记者问的问题仅仅是：“你对那些为全国范围内传播的新冠肺炎感到害怕的美国人，有什么要说的？”

事情发生在白宫的日常新冠肺炎工作组简报会快结束的时候，NBC新闻记者彼得·亚历山大（Peter Alexander）询问特朗普是否就冠状病毒的药物治疗信息给美国人民带来了错觉和“虚假希望”？

“不，我不这么认为，”特朗普反击。“这个问题真可爱。”

随后，NBC记者彼得引用了最新的大流行统计数据，显示成千上万的美国人现在受到感染，数百万人感到恐惧。“你对那些害怕的美国人怎么说？”彼得随后问道。

特朗普摇摇头，直接以拒绝回答作为回应。他说：“我想你是一个可怕的记者。” “我认为这是一个非常令人讨厌的问题，并且我认为这是一个很恶劣的信号，表明你反对美国人民。” “这就是我说的。”

场面极为尴尬的同时，特朗普开始对彼得大喊大叫，说记者问了一个“令人讨厌的问题”，并对彼得所在的公司NBC及其母公司康卡斯特（Comcast）进行了语言攻击。

特朗普指责说：“你在做耸人听闻的事情。” “和NBC和Comcast一样。我不称它为Comcast。我称其为'Con-Cast'。”

特朗普补充说：“让我告诉你一些事情。” “那真是糟糕的报道。你应该回到报道上，而不是耸人听闻。”

片刻之后，美国有线电视新闻网CNN白宫通讯员凯特兰·柯林斯（Kaitlan Collins）在现场问特朗普，在公共卫生危机期间，对新闻媒体进行攻击是否合适？ 特朗普立刻为在现场对NBC记者的攻击辩解到，“他不是一个好记者”，并说：“当有不诚实的记者时，很难聚在一起。”

发布会后，NBC记者彼得在一份声明表示，“本来是希望给总统一个机会，使数百万美国人，我的家人、邻居、社区以及许多在家的人们放心。这是他表现的机会，给大家积极或令人振奋的信息。相反，你现在看到了总统对问题的回答。” 彼得说：“最重要的是，总统的生活经历与现在这个国家的大多数美国人截然不同。” “他不是一个担心自己财务状况或曾经拥有的财务状况的人，不是一个为自己的未来担心的人，也不是一个担心为自己的账单或租金以及所在需要获得收入的人。总统的建议是能让美国人安心的信号，但是总统却把这样的回答带给了我。”

新冠肺炎的疫情在美国日益严重，截止记者发稿前，美西时间下午7点半，全美确诊病例19631例，死亡61例。而美国总统特朗普对美国媒体的态度也比以前更为恶劣，周四他表示了对美国的其他三家媒体的不满。

随后，美国的很多主流媒体都纷纷发表评论和声援NBC记者，美国的社交媒体Twiiter上， “TrumpMeltdown （特朗普疯了）”成为头条热搜，近5万人在Twitter上公开评论特朗普当日的做法。

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