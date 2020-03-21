美国参议员在股市沉没前抛售了股票 是否违法有待调查

人民网美西3月20日电（记者 邓圩）来自ProPublica、《今日美国》和《华尔街日报》等媒体报道显示，在向公众保证新型冠状病毒可防可控之后，参议员理查德·伯尔抛售了高达170万美元的股票。有同样行径的至少有四位参议员。美国媒体纷纷抨击：“参议员在股市沉没前抛售了股票！”

3月20日的白宫新闻发布会上，记者问美国总统特朗普对此事怎么看？他回答说，这个事情我了解得不多，但我坚持他们是诚实的人。

“参议员在股市沉没前抛售了股票！”

共和党参议员理查德·伯（Richard Burr）被美国新闻调查机构ProPublica指控，在接到新冠肺炎蔓延的简报之后，在2月13日的33个单独的交易中出售了62.8万至172万美元的股票。

伯尔是来自北卡罗来纳州的共和党人，他自2015年以来一直担任参议院情报委员会主席。据路透社报道，作为参议院情报委员会的负责人，伯尔（Burr）每天都可以访问政府关于美国安全威胁的高度机密信息，也每天接受冠状病毒简报。

另一家美国媒体NPR在2月27日获得的秘密录音显示，此前的伯尔阅读的简报提供了新型冠状病毒对经济将发生可怕影响的预告。但伯尔在2月7日的福克斯新闻专栏文章中依然向公众保证，“当今的美国比以往任何时候都更有准备面对诸如冠状病毒之类的新兴公共健康威胁。”他写道：“无论是爆发还是威胁，国会和联邦政府都一直保持警惕，以找出准备工作方面的差距并提高其应对能力。”

2月13日大举抛出170万美元的股票，是伯尔在过去14个月来最大的交易量，和过去他进行的有买有卖的交易不一样，这次他只卖不买。

与此同时，至少有4名参议员在新型冠状病毒导致美国股票市场大跌之前数周抛售了大量股票。

根据可公开获得的金融交易披露信息，除了伯尔，另外三位同时段抛售股票的参议员是吉姆·英霍夫（Jim Inhofe），迪安·费恩斯坦（Dianne Feinstein），和被称为最富有参议员的诺夫勒（Kelly Loeffler）。

据了解，伯尔并不是参议院中特别有钱的人，估计他2018年的净资产为170万美元，在股市大跌之前的抛售显然对他的财务状况有显著影响，美国媒体评价伯尔：抛售“使他摆脱了许多美国人现在所面临的痛苦。”

参议员们抛售股票一周之后，股票市场开始急剧下跌，此后下跌了约30％，出现了历史罕见的连续四次熔断。

“参议员中股市沉没前抛售了股票！”媒体惊呼。

伯克利大学教授罗伯特·瑞克说，当你陷入困境前几周，当你还不知道你的孩子能上多久的学之前，参议员诺夫勒买了远程办公的股票。

目前这些参议员面临强烈指控，不少人呼吁他们辞职。

国会山俱乐部“午餐会的含金量”

美国媒体NPR报道说，参议员情报委员会主席伯尔在2月27日国会山俱乐部举行的午餐会上向与会者分享了他对新冠病毒蔓延的看法，他当时说：“关于这一点，我可以告诉你一件事，它的传播比我们最近历史上看到的任何东西都更具侵略性，可能更类似于1918年的大流行。”

这个午餐会由北卡罗来纳州商业和组织俱乐部Tar Heel Circle组织，俱乐部收取高达10,000美元的会费，并承诺“与国会，政府和私营部门的高层领导人和员工进行互动”。

伯尔在2月27日举行的午餐会上向伙伴们警告说，公司可能必须减少雇员的出差，学校可能会关闭，军队可能会动员起来以弥补不堪重负的医院。

几位抛售股票的参议员中，最富有的洛夫勒净资产超过5亿美元，她嫁给了纽交所主席杰弗里·斯普雷彻（Jeffrey Sprecher）。

洛夫勒还是参议院卫生委员会的成员，委员会于1月24日举行了一次关于新冠病毒的闭门简报，并听取了包括政府最高传染病专家安东尼·福奇博士在内的美国主要公共卫生官员的讲话。

诺夫勒和丈夫在2月份出售的股票在128万美元至310万美元之间。比如，2月14日诺夫勒夫妇共同帐户卖出了价值250,001美元至500,000美元的埃克森美孚股票。受到疫情影响，这家公司股票价值目前至少已减半。还卖出了包括零售商AutoZone Inc.和Ross StoresInc的股票。按照公开资料统计，到3月19日收盘时，通过卖出这两支股票，至少避免了48万美元的损失。2月诺夫勒夫妇还购买了两支股票，尽管市场崩盘，他们购买的生产远程计算软件的Citrix Systems Inc.的股价上涨了近3％。

另一位参议员吉姆·英霍夫从1月27日至2月20日出售了23万至50万美元的股票，其中包括房地产公司Brookfield Asset Management。今年年初以来，这家公司股票价值已缩水三成。

作为参议员情报委员会主席的伯尔似乎更加“精准”，公开交易资料可以看到，他最大的销售额包括那些在新冠病毒蔓延后，最容易受到经济放缓影响的公司。他的抛售的三笔酒店业股票，涉及Park Hotels and Resorts Inc.，Wyndham Hotels＆Resorts Inc.和Extended Stay America Inc.，从那时候到现在，他们分别下跌了74％，63％和50％。

不过，伯尔近日回应来自媒体的抨击说，自己依靠“公共新闻报道来指导我有关出售股票的决定。”

美国媒体披露的备案文件显示，参议院情报委员会主席伯尔自从Covid-19在中国出现以来就一直在接受简报。

是否违反证券法？需要调查

2012年，44届美国总统奥巴马签署了旨在打击内部交易的法案《国会知情停止交易法》（The Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act），禁止国会议员和其他政府工作人员根据从其工作中了解的信息从事内幕交易，并要求定期披露这些交易。

据华尔街日报报道，公益组织Common Cause提出投诉，要求司法部/证券交易委员会和参议院道德委员会对四位参议员的交易进行调查，以查明是否可能违反法律。该组织发言人说，伯尔的交易与其他参议员的交易似乎有所不同，因为其他人的交易包括购买和销售，而伯尔只是在抛售。因此Common Cause律师仍在考虑是否在投诉中增加对伯尔的指控分量。

目前，洛夫勒（Loeffler）对内幕交易的指责称其为“荒谬而毫无根据的攻击”，并称投资决定是由第三方顾问做出的。但推特上，人们并不相信，给她留言说，第三方顾问需要她明确的授权才能处置她的股票。3月13日诺夫勒接受CNBC采访时说，她将听从“需要进行任何审查”。

吉姆·英霍夫发表了一份声明，说他的投资顾问在他于2018年12月担任参议院武装委员会主席后，已将他从股票中撤出并转移到共同基金中。“我没有参与我的投资决定。”

费恩斯坦的发言人汤姆·门策（Tom Mentzer）说，参议员对财富完全不操心，完全是丈夫中操作。

3月13日上周五上午，伯尔与参议院道德委员会主席进行了交谈，此后他说，他要求以完全透明的方式对这一问题进行全面审查。

但伯尔所在北卡罗莱纳州的另一位共和党参议员汤姆·提利斯在推文中表示伯尔“欠北卡罗莱纳州一个解释”。北卡罗来纳州民主党主席韦恩·古德温说：“参议员伯尔在危机时期出卖了每个北卡罗莱纳州的信任，应立即辞职。”

Progressive Group的总裁Kyle Herrig表示，伯尔参议员和其他国会议员得益于对危机的预先了解，他们告诉公众不要担心，自己却抛售股票，应立即辞职并承担一切后果。

对参议员的共同抨击在美国左右两派媒体中形成共识。

福克斯新闻社的主持人塔克·卡尔森也抨击了伯尔“也许他要对他的所作所为有一个诚实的解释。”“否则他必须从参议院辞职，并面临内幕交易的起诉。 没有比在危机时期背叛你的国家更大的道德犯罪了，这似乎就是发生的事情。”

华盛顿一家知名律师事务所Caplin＆Drysdale的律师Matthew Sanderson建议，国会议员和参议员要么投资共同基金和401（k），要么将投资移交全权财务顾问。

3月20日，标普500跌了4.34%，道琼斯跌4.55%，纳斯达克跌3.79%。全美确诊新冠肺炎病例逼近两万，死亡人数增加了50达到261人。

纽交所闭所进入网络时代之后，今天，纽约州州长宣布全体居民“留在家中”，美国权威医疗专家福西博士表示双手赞成。这是继加州之后，美国停摆的第二个州。所有居民减少不必要的外出，减少感染病毒风险。特朗普表示，目前没有打算全国推行。

(责编：徐祥丽、杨牧)