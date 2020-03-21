国际观察：两种“病毒”泛滥的美国向何处去？

目前在美国大地上有两种“病毒”同时存在、同时泛滥，同时对美国和世界产生着极大的危害。一种是新冠肺炎病毒，它吞噬的是人的健康和生命；一种是“政治病毒”，它泯灭的是良知，损害的是美国形象及其与世界的关系。

新冠病毒源头不明，但全世界的科学家为了认识、掌控、战胜和预防它，正在寻根问源。这是全人类遭遇的一场传播速度快、感染性强、死亡率高的疫病，中国和其他国家已经或正在用自身的奋斗和牺牲证明它并非不可战胜。事实证明，坚强领导、战略重视、政策精准、全民动员、联防联控、集中物质和科技资源，以公开、透明、讲真话的态度发动民众参与和组织社区“无缝防控”，是战胜病毒根本的保障。早隔离、早检测、早发现、早救治是有效的办法。一个“全（民动员）”、一个“早”，是战“疫”取胜的关键。

在美国，发生的是另外一种景象。从美国媒体、专家学者、各界人士和普通民众揭示的事实看，美国从承认疫情存在到采取应对措施再到宣布全国进入紧急状态认真对待，动作之慢、何止半拍！领导人长时间对疫情的发展视若无睹，对民众要求检测防治的呼声置若罔闻，对新冠与流感并发掩盖了疫情的现实不予理睬。美权威机构国家疾控中心主任承认流感死者中“确有新冠肺炎患者”引起一片哗然，因为流感患者有二三千万，病亡者已过数万，谁能说清其中有多少新冠感染者？短短一周之内，美国境内确诊患者已从官方公布的几百人扩展过万，但由于试剂不足，许多人未能检测，人们有理由怀疑真实数字应远大于此。三大股指连续暴跌，十天内四次触动熔断机制，美国经济暴露衰退迹象。特朗普总统承认疫期之长将超出预期。错误的指导思想导致错误的判断和错误的施策，从而造成不可预料的后果，这就是美国新冠疫情的现状。

与此同时，美国的“政治病毒”也在发酵，而且花样翻新、“变异”迅速、多维立体、其势汹汹，矛头直指中国。这种病毒起因是冥顽不化的政治偏见，目的是打击和削弱中国，手段是造谣诬陷、栽赃甩锅、耍无赖，其中玩得最顺手的是污名化，把无国界的新冠病毒称为“中国病毒”“武汉肺炎”。媒体先行、政客登台、“法律”随行，是这种“政治病毒”时至今日的三步曲，可谓配合默契、有板有眼。

疫情在中国发生后，美国各种媒体大加渲染，“亚洲病夫”“病毒之源”的帽子满天飞；接着是蓬佩奥和“逢中必反”的议员们喋喋不休的污名表演和特朗普总统使用“中国病毒”字样的推文，甚至在世卫组织多次指出其谬误之后仍不收手。3月16日，共和党众议员吉姆·班克斯还在福克斯新闻节目（就是这个节目的主持人诬称疫情源自中国，要求中国“正式道歉”）中，为特朗普总统“支招儿”：“迫使中国减免美国一大部分债务，支付新冠病毒给美国造成的负担”。据《华盛顿观察家》新闻周刊网报道，有54%的共和党议员希望中国出钱为全球抗疫“买单”。问题不一定在于这些美国政客和“讼棍”们想钱想疯了，而在于美国当局高层和媒体别有用心的引导造成恶果，这种恶果有可能也波及不明真相的普通民众。

“新冠病毒”伤的是美国的筋骨，“政治病毒”伤的是美国的灵魂。深陷“两毒”之间的美国向何处去？选择权和决定权在美国政府和人民手中。作为中国人，我们希望中国好，期待尽快战胜疫情，坚定不移地捍卫国家的尊严和利益，决不允许任何人抹黑中国；作为美国人民的朋友，我们也希望美国好。奉劝美国政界和传媒精英破除政治偏见，为抗“新冠病毒”先灭“政治病毒”，积极参与以世卫组织为核心的国际合作，同中国及国际社会一道团结一致、共克时艰。这是唯一可行的正确道路。美国虽强大，在病毒面前难以独善其身，如果热衷于“两线”作战，必败无疑。（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：徐祥丽、杨牧)