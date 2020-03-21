法国确诊病例升至12612例 尼斯率先实施宵禁

中新社巴黎3月20日电 (记者 李洋)法国新冠肺炎确诊病例当地时间20日升至12612例，死亡病例升至450例。法国官方当天继续加强“封城”管理，南部城市尼斯率先实施宵禁。

法国卫生总署署长萨洛蒙在当晚的记者会上表示，20日法国新增确诊病例1617例，新增死亡病例78例，其中近九成死者的年龄超过70岁。

萨洛蒙透露，目前有5226人住院接受治疗，重症病例有近1300例，其中仍有一半的重症患者年龄不到60岁。同时，已有1587人康复。

萨洛蒙呼吁法国民众严格遵守管制措施，周末不可以随意出行。他强调周末晚上在驾车或乘车时都有接触病毒的危险。他还说，人们有无意中将病毒从大城市传播到农村的风险。

根据法国卫生部门当天的统计，包括首都巴黎在内的大巴黎地区确诊病例升至3818例，仍是法国疫情最严重的地区；大东部大区确诊病例升至3006例。

法国部分地区管控继续升级，尼斯率先实施宵禁。尼斯市市长埃斯特罗斯20日宣布，为防止疫情进一步蔓延，从当天晚8时起在尼斯市实施宵禁。

埃斯特罗斯表示，除了特殊许可的工作人员及医务人员外，从8时以后严格限制民众出行，所有商业场所关闭。埃斯特罗斯本人稍早前也感染了新冠病毒，他表示自己正在康复。

法国内政部长卡斯塔内当天表示，法国目前暂不准备在全国范围内实施宵禁，但支持尼斯实施宵禁的做法。他说，当前法国会继续加强执行管制措施的力度，特别是近期会加强对车站和机场的管理。

法国总统马克龙警告仍有民众没有认真对待目前的管制措施。法国内政部和巴黎市政府方面认为在巴黎市中心健身和散步的民众过多，巴黎警察局因此决定自20日下午3时起临时关闭塞纳河两岸步道、战神广场等地点。

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