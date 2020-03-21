德国确诊人数逼近两万 巴伐利亚等两州实施宵禁

中新社柏林3月20日电 (记者 彭大伟)截至当地时间20日23时许，德国累计确诊感染新冠肺炎人数已突破1.9万。为因应德国每日新增确诊人数仍持续以数千人的速度上升的形势，巴伐利亚州和萨尔州当天宣布实施限制公民出行自由的宵禁令。巴符州、黑森州和莱法州和汉堡市等地亦宣布了更为严厉的防疫措施。

据德国“时代在线”报道，截至当天23时36分，德国共确诊19712人、治愈202人、死亡64人。其中，德国南部与奥地利接壤的巴伐利亚州以及西南部毗邻法国和卢森堡的萨尔州分别确诊3107人和217人。值得关注的是，德国新增确诊较前一天激增了4400多人。

巴伐利亚州州长索德尔当天宣布了德国首个州一级的宵禁令，规定从3月21日0时起至4月3日24时止，居民除因采购必需品、就医、上下班等必要事由外一概不得外出；如果不是一个人外出，则只允许和家人同行。同时，该州所有的餐厅和啤酒花园在此期间必须关闭，仅允许外送服务。小酒馆、理发店和家居市场等亦必须关闭。宵禁令实施后，人们仍被允许在户外从事锻炼或遛狗，但只能单独一人、最多可携家人，团队运动则被禁止。

当天，萨尔州亦宣布了与巴伐利亚类似的宵禁令。法兰克福所在的黑森州宣布关闭所有餐厅和饮食店、禁止5人以上的聚集，但该州目前仍试图避免实施宵禁。莱法州、巴符州和汉堡等州的举措与黑森州相近。

在此之前，德国已于16日起陆续实施了包括全国停课在内的防疫措施，但目前每日新增确诊人数仍居高不下。针对是否会进一步出台全国性的宵禁令，联邦总理府部长布劳恩当天表示，政府将密切关注民众在这个周末(21-22日)的表现，尤其是21日这一周六，人们传统上会在这时走亲访友，但按照当前的形势，人们只能和家庭成员待在一起。

布劳恩警告称，如果人们做不到这一点，就可能在各联邦州实施更加严厉的防疫措施，尽管政府并不希望出现这一幕。

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