驻加纳大使发表署名文章：团结才能胜利

人民网阿克拉3月21日电（姜宣、周晗玥） 20日，驻加纳大使王世廷在加纳通讯社、《商务金融时报》，及主要门户网站等当地主流媒体发表署名文章《团结才能胜利》，介绍中国抗击新冠肺炎疫情经验。全文如下：

当前，中国的抗疫工作取得阶段性重要成果。在中国这个拥有14亿人口的国度，每日新增确诊病例不断减少，且绝大多数为输入性病例。湖北3月18日确诊病例数清零，全国8万多确诊患者中超过87%已经康复出院，各地企业陆续有序复工复产。但与此同时，新冠肺炎疫情在世界范围内多点暴发并呈现蔓延态势，部分国家疫情还比较严重。3月12日，加纳首次发现2例新冠肺炎确诊病例，随后不断有新的确诊病例消息传来，情况发展牵动着每一个人的心。祝愿加纳早日战胜疫情，祝福在加纳的每一个人都身体健康。

记得6年前，我那时在外交部非洲司工作。一天，领导通知我准备一下，马上前往利比里亚帮助当地抗击埃博拉。家人和朋友们十分担心我的安危，但我却没有丝毫犹豫。因为我坚信，疫情无国界，保护非洲朋友就是保护我们自己。经过几个月的努力，我们一同在西非战胜了埃博拉。那次共患难，让我对人类命运共同体的认识更深刻了。

今年的新冠肺炎疫情再次将人类的命运紧紧地联系在一起。让人倍感欣慰的是，包括加纳在内的国际社会积极伸出援手，帮助中国抗疫。阿库福—阿多总统第一时间致信习近平主席表示慰问，加方并向中方提供不同形式的帮助和声援，配合中方确保全体在华侨民零感染、在华留学生零感染，这是了不起的成绩。

加纳开国总统恩克鲁玛博士曾经说过，“如果不和整个非洲的解放事业联系在一起，加纳的独立就没有意义。”我认为，这个道理同样适用于当前的抗疫工作，因为在这个全球化的大时代，我们早已是休戚相关的命运共同体。中国人素有“投桃报李”的传统，我们不会忘记在关键时刻帮助过中国的真朋友。中方愿在毫不放松继续做好本国疫情防控工作的同时，努力为加纳抗疫斗争做出贡献。在这里，我愿同加纳朋友分享一些中国的抗疫经验。

——快速反应，全民动员。时间就是生命，要赢得抗击疫情的彻底胜利，必须同时间赛跑。疫情发生后，在习近平主席亲自部署、亲自指挥下，中国上下打响了疫情防控的人民战争。我们迅速动员全国，采取了最全面、最严格的防控举措，比如第一时间成立联防联控工作机制，全国31个省区市启动重大突发公共卫生事件一级响应，社区、农村全民防控，向全民普及防疫知识，及时发布疫情信息，武汉暂时“封城”，并分别用10多天时间在武汉建造起1000张床位的火神山医院和1600张床位的雷神山医院。对此，世卫组织总干事谭德赛表示“中国设立了应对疫情的新的国际标杆”。

——依法防控，科学应对。越是面临严峻挑战，越要依法防控、科学施策、组织有序。我们加大对暴力伤害医务人员违法行为的打击力度，严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为，依法严厉打击抗拒疫情防控、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为，保障社会安定有序。我们依法规范捐赠、受赠行为，确保受赠财物全部及时用于疫情防控。同时，我们还高度重视科学防控，加速研发测试剂和疫苗，采取中西医结合等方式，迅速筛选了一批有效药物和治疗方案。此外，专家学者及时发声、答疑解惑，为打赢疫情防控这场硬仗提供了有力科技支撑。

——统筹资源，集中力量。“一木不成林”，疫情防控不仅仅是医药卫生问题，需要顶层部署、协调联动，各项工作都要提供支持，才能打赢这场疫情防控的总体战。疫情发生以来，无论医护人员、医疗设备，还是防护物资、生活物品，湖北、武汉需要什么，全国各地就支援什么。从42000多名医护人员驰援湖北，到调集全国力量保障武汉“菜篮子”、“米袋子”；从24小时不间断生产口罩、防护服等医疗物资，到为居家隔离家庭、贫困困难群体、孤寡老人提供上门服务，哪里有疫情，哪里就有共产党员，就有党的集中统一领导，就能集中力量办大事、办难事、办急事。这是中国独特的制度优势，再次彰显出中国特色社会主义制度的巨大优越性。

——公开透明，大国担当。疫情暴发以来，习近平主席高度重视疫情防控的国际合作，多次就加强同各国的沟通协调、同世卫组织加强合作作出重要指示批示。中国坚持本着公开、透明、负责任的态度及时发布疫情信息，积极回应各方关切；及时与国际社会分享病毒全基因组序列信息、7版疫情防控经验、7版诊疗方案，将中国抗疫智慧、中国抗疫方案贡献给国际社会；克服自身困难，向有需要的国家提供力所能及的帮助，包括提供抗疫物资、派遣医疗专家、支持科学研究支持等。中国用真诚坦荡和实际行动赢得了国际社会广泛支持，凝聚起全球共同抗疫的合力。

疫情是一时的，友谊是长久的。今年是中加建交60周年，今年注定不平凡。相信经过此次疫情的考验和洗礼，中加两国人民之间的友好感情将更加牢固，共同发展与繁荣的步伐将更加坚定，为构建更加紧密的中加、中非命运共同体注入更大动力！

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