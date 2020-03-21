应对疫情造成的经济冲击 IMF认为“中国的经验值得借鉴”

当地时间20日，国际货币基金组织（IMF）发表的最新文章认为，在应对新冠肺炎疫情对经济造成的巨大经济冲击方面，中国的经验表明，正确的政策能对抗击疫情和缓解其影响发挥重要作用，并称中国逐步复工复产，“经济出现了令人安心的正常化迹象”。

这篇题为“削弱影响和艰难的选择:中国的早期经验”的文章认为，新冠肺炎冠状病毒的扩散正在对全球经济产生深远和严重的影响，成功控制病毒的代价是经济活动放缓。面对疫情带来巨大的经济损失，中国迅速行动采取一系列措施，为最脆弱群体提供支持，有效减缓其了对经济造成的严重冲击。

“中国政府对此次疫情做出了快速反应，采取行动遏制病毒蔓延，减轻其对经济的影响，并支持经济复苏，中国的经验值得借鉴”，该文第一作者、国际货币基金组织中国部负责人兼亚太部助理主任海格·伯杰尔(Helge Berger)在接受本报记者采访时表示。

海格·伯杰尔认为，疫情暴发的直接影响是第一季度经济活动的突然停止，但正如国际货币基金组织总裁乔治耶娃多次表示，中国经济具有韧性，通过政府提供的政策支持，中国经济正在重返正轨。

IMF表示，中国政府采取的政策侧重于扶持脆弱家庭，并探寻新方法来支持小型公司，例如免征社保缴费和公共事业费，以及通过金融科技公司提供信贷。此外，中国有关部门迅速安排了信贷补贴，支持卫生设备增产和扩大应对疫情暴发的其他关键活动。在维护金融市场稳定方面，中国人民银行很早就介入，支持银行间市场，为承压的公司提供资金支持，同时允许人民币根据外部压力进行调整。其他措施还包括引导银行与受疫情影响的借款合作，激励银行通过中国央行的特别融资向小企业贷款，并对银行进行定向降准，维护了市场流动性和稳定。

“中国经济出现了令人安心的正常化迹象，多数大型企业已重新开工，很多当地员工也已返岗”。海格·伯杰尔认为，随着疫情有望消退，中国的政策组合已转向支持经济复苏，重点是疫情减轻冲击的影响，并提供强有力的宏观经济支持，通过有针对性的财政和货币政策来稳定复苏，“到目前为止，这是正确的方法”，他表示。

“我们希望看到中国将强劲复苏,反过来也有助于缓解因疫情大流行造成的全球经济困难”，海格·伯杰尔称，国际合作仍然是解决全球性挑战的重要途径，IMF呼吁各国在多个层面上进行全球合作，共同抗击疫情，“中国在这方面可以发挥重要作用”。

但IMF也警告，由于疫情正在全球蔓延，金融市场持续波动，这将抑制需求，给中国经济复苏带来挑战。海格·伯杰尔表示，危机尚未结，面临全球大流行的事实，可能意味着全球增长和对中国产品的需求减弱。“因此政策制定者需要保持警惕，提前做好准备，在必要时为已经制定的计划提供宏观经济支持”，他说。

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