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美国20日新增4776例新冠病例，总数达到19027例

人民日报客户端 张梦旭

2020年03月21日08:11  来源：人民网-国际频道
 

据美国疾病控制和预防中心以及各州公共卫生部门的统计,截至美国东部时间3月20日晚6点，全美已报告新冠肺炎确诊病例19027例，死亡233例，治愈147例。其中，3月20日新确诊4776例。

目前，美国疫情最严重的是纽约州，累积确诊病例8299例，死亡39例，20日新确诊2588例。其中，纽约市的确诊人数已达5151例，死亡26例。其次为华盛顿州和加利福尼亚州，分别确诊1524例和1208例。

纽约州长安德鲁·库莫20日宣布，将纽约州新冠病毒防控措施升至最高级别——全州处于暂停状态。这一决定将于22日生效。根据规定，纽约州所有非必须岗位需强制性留在家中，或在家工作。库莫说，对不执行规定的企业将处以民事罚款或强制关闭。但库莫表示，目前，对不执行这一强制性规定的个人不会受到民事罚款。

20日的美国股市经过一番博弈最终以大跌告终。截至美东时间下午4点股市收盘，道琼斯工业指数下跌913点，跌幅为4.55%；标普500指数跌104点，跌幅为3.79%；纳斯达克综合指数跌271点，跌幅为4.34%。由于纽约证交所已经出现了确诊的新冠报道感染者，为防控疫情，纽约证交所从下周一开始将关闭传统的室内部分，全部采用线上电子交易。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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