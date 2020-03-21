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王毅同英国首席大臣兼外交大臣拉布通电话

2020年03月21日06:56  来源：新华网
 

　　新华社北京3月20日电 3月20日，国务委员兼外长王毅应约同英国首席大臣兼外交大臣拉布通电话。

　　王毅表示，新冠肺炎疫情在全球范围多源多点暴发，英国等欧洲国家确诊人数不断增加。中方对英方表示诚挚慰问，相信英国人民能够团结一致，最终战胜疫情。在中国人民面临疫情严峻挑战时，英方向中方伸出援手，我们铭记于心。在英方抗击疫情的艰难时刻，中方也愿同英方携手应对。中方疫情防控任务依然艰巨，但将尽力向英方提供一批医疗物资，并协助英方通过商业方式进行采购。王毅说，中方疫情防控当务之急是避免出现反弹，中方愿同英方开展联防联控，希英方加强边防管控，既保持两国间必要跨境流动，又能最大限度防止交叉感染。

　　王毅强调，中方从抗击疫情开始就本着公开透明和负责任态度，同国际社会分享疫情信息，开展抗疫合作，目前我们正在向有需要的近百个国家提供不同形式的支持。值得警惕的是，国际上有人试图将疫情政治化、把病毒标签化、对中国污名化，这种行径十分有害，破坏国际社会的团结合作，妨碍各方共同抗击疫情。相信包括英方在内，各国会秉持客观公正态度，抵制这种狭隘做法。

　　王毅说，大量华侨华人和包括留学生在内的中国公民在英国工作、学习和生活，他们都是中英友好的桥梁。希望英方高度重视并切实维护好他们的健康安全，提供及时、必要的医疗保障。

　　拉布高度赞赏中方抗击疫情取得显著成效，感谢中方慰问并提供医疗物资和采购便利。拉布表示，英方重视中方抗击疫情经验，愿与中国等国在疫情防控、疫苗研发、支援医疗体系脆弱国家等方面加强协调，推动国际合作，争取早日战胜疫情。英国政府将全力保障在英华侨华人和中国公民的健康安全。

　　拉布表示，英方坚决反对将疫情政治化，完全赞同中方关于新冠病毒源头是科学问题、需要听取科学、专业意见的立场。面对此次疫情，各方应携手合作、共克时艰。

(责编：马昌、岳弘彬)
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