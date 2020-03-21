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东京奥运会圣火在灾区展览遇大风被吹灭

2020年03月21日06:18  来源：新华网
 

　　新华社东京3月20日电（记者王子江）东京奥运会圣火20日从希腊抵达日本东北部的宫城县松岛基地机场，经过短暂的欢迎仪式后开始为期六天的灾区巡展，由于遭遇大风，首站展览火种灯就被吹灭了两次。

　　奥运圣火当天下午一点左右离开机场，前往展览的第一站宫城县石卷市南浜津波复兴纪念公园。受疫情影响，原来的室内展览变为室外展览，组委会将在机场欢迎仪式上树立的火炬台移到公园内。

　　下午三点左右，公园外狂风大作，组委会在用火种灯引燃火炬时，火种灯两次被吹灭，火炬的点火棒也发生了故障。最后组委会只能动用备用火种灯，并用金属棒捆绑布条的古老方式点燃了火炬台。

　　尽管天气糟糕、点火不顺，还是有大量当地民众排队观看圣火展览，由于点火时间比预计的晚了一个小时，队伍一度排到500多米，公园附近还发生了交通拥堵。组委会曾要求观众互相保持安全距离，但随着排队的人越来越多，所有人最后都挤在了一起。

　　上周奥运圣火在希腊的传递就因为观众过于热情而被取消。

　　奥运圣火接下来将在遭遇过2011年地震和海啸袭击的宫城、岩手和福岛三县巡回展览。26日，奥组委将在福岛县的日本足球训练中心举行火炬接力开幕式，正式开始为期121天、遍及日本全国47个都道府县的火炬接力。

(责编：杨光宇、曹昆)
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