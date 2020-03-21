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敬佩中国速度与担当

——访俄罗斯驻华大使杰尼索夫

本报记者 曲 颂

2020年03月21日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫近日在接受本报记者采访时表示，俄罗斯坚定支持中国抗击新冠肺炎疫情，俄中两国可以在科技创新年框架下加强卫生防疫合作，在多个方面实现互利共赢。

　　杰尼索夫认为，中国各地医疗队驰援湖北，人民军队闻令而动、勇挑重担，地方部门各尽其职，在这场史无前例的疫情防控人民战争中展现中国速度与中国担当。

　　当前，中国疫情防控工作取得重大积极进展。杰尼索夫认为，中国医务工作者表现出的自我牺牲精神、对祖国和人民的热爱以及他们的勇气、坚强与担当，令人感动。

　　在中国应对疫情的艰难时刻，俄罗斯总统普京专门致电习近平主席表示慰问。普京总统高度评价中国政府为抗击疫情采取的卓有成效的举措。俄罗斯还派遣防疫专家代表团来华，与中方专家共同探讨疫情防控合作。杰尼索夫表示，武汉是一座英雄的城市，见证过俄中两国友好交往的历史。疫情发生后，俄政府派专机运送医疗救援物资驰援武汉，俄社会各界民众自发录制视频为武汉加油，为中国加油，“这是真正的朋友应当做的”。

　　“面对疫情，很多俄罗斯人选择留在武汉，因为他们认为自身安全得到了很好保障。”杰尼索夫说，俄中可以在科技创新年框架下加强卫生防疫合作，在药物生产、疫苗研发、中西医结合方面实现互利共赢。

　　疫情是整个世界面临的挑战。“中国正加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低，脱贫攻坚工作也在如期推进。”杰尼索夫说，相信中国经济将很快回到正常轨道，他对中国经济发展前景充满信心。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月21日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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