中日韩举行特别外长视频会议

本报北京3月20日电 应中方倡议，国务委员兼外交部长王毅20日同韩国外长康京和、日本外相茂木敏充举行中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议。

王毅表示，感谢韩方和日方积极响应中方倡议，以视频方式共同举行新冠肺炎问题三国特别外长会议，这体现了我们在重大挑战面前团结协作、共克时艰的坚定决心，展示了我们携手战胜疫情、致力于维护正常交往合作的积极意愿。

王毅介绍了中国在习近平主席亲自部署指挥下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得的积极进展，并表示面对突如其来的疫情，三国加强合作，共渡难关是必然选择。中方建议三国共同采取有效措施，巩固各自抗疫成果；有序恢复三国经贸合作，为促进地区及全球经济作出贡献；同各国分享抗疫经验，与国际社会一道应对疫情挑战。相信在三国共同努力下，我们一定能够早日驱散阴霾，彻底战胜疫情，三国之间的友谊和互信也将进一步深化，合作水平进一步提升。

康京和、茂木敏充感谢中方就抗击疫情向两国提供支持和帮助，介绍了各自国家抗击疫情的努力和进展。他们表示，当前疫情在全球发展，危及三国及世界人民福祉，三方有必要团结一致，共享信息，相互协助，共迎挑战，阻止疫情蔓延，并尽量减少对三国必要经贸往来的影响，维护地区发展与安全稳定。

《 人民日报 》（ 2020年03月21日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)