人民网>>国际

中日韩举行特别外长视频会议

2020年03月21日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月20日电  应中方倡议，国务委员兼外交部长王毅20日同韩国外长康京和、日本外相茂木敏充举行中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议。

　　王毅表示，感谢韩方和日方积极响应中方倡议，以视频方式共同举行新冠肺炎问题三国特别外长会议，这体现了我们在重大挑战面前团结协作、共克时艰的坚定决心，展示了我们携手战胜疫情、致力于维护正常交往合作的积极意愿。

　　王毅介绍了中国在习近平主席亲自部署指挥下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得的积极进展，并表示面对突如其来的疫情，三国加强合作，共渡难关是必然选择。中方建议三国共同采取有效措施，巩固各自抗疫成果；有序恢复三国经贸合作，为促进地区及全球经济作出贡献；同各国分享抗疫经验，与国际社会一道应对疫情挑战。相信在三国共同努力下，我们一定能够早日驱散阴霾，彻底战胜疫情，三国之间的友谊和互信也将进一步深化，合作水平进一步提升。

　　康京和、茂木敏充感谢中方就抗击疫情向两国提供支持和帮助，介绍了各自国家抗击疫情的努力和进展。他们表示，当前疫情在全球发展，危及三国及世界人民福祉，三方有必要团结一致，共享信息，相互协助，共迎挑战，阻止疫情蔓延，并尽量减少对三国必要经贸往来的影响，维护地区发展与安全稳定。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月21日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved