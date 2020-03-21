“困难时，才知道谁是真朋友”(患难见真情 共同抗疫情)

3月19日，第二批中国抗疫医疗专家组与意大利伦巴第大区医护人员交流经验。

廖亿兴摄

3月18日，中国向法国援助的医疗物资运抵巴黎。图为外包装上的红色印章图案，寓意美好的凤凰和象征和平的鸽子飞翔在天空，护佑着中法两国国旗，北京天坛和巴黎埃菲尔铁塔相互辉映，中间刻有“千里同好，坚于金石”和法国作家雨果的名言“团结定能胜利”。

中国驻法国大使馆供图

新冠肺炎疫情快速蔓延，欧洲已成为疫情大流行的“震中”。中国在本国疫情防控工作取得阶段性重要成果后，积极通过分享疫情防控经验、派遣医疗专家组、提供医疗物资等方式，为欧洲抗击疫情提供帮助与支持。欧盟委员会主席冯德莱恩近日分别以英文、法文、德文三种语言录制视频讲话，对中国在这一时刻提供支持表示“高度赞赏、十分感谢”。她表示，欧中携手抗击疫情，共克时艰，充分展现了双方良好的友谊与合作。

交流经验，帮助少走弯路

3月19日，中国外交部与国家卫生健康委员会共同举办中国与欧洲国家防控新冠肺炎疫情视频交流会。来自中国、法国、葡萄牙、丹麦等10多个国家的卫生部门主管官员及疫情防控专家就新冠肺炎的传染特性、中国防疫理念及综合举措、中方对病理的最新研究成果等分享经验和做法。

北京大学第一医院呼吸内科主任王广发、中国疾控中心主任高福、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在交流会上发言，详细解答各国与会人员的提问，双方展开深入交流。欧洲国家与会官员和专家认为，会议信息量大、专业性强，对指导正处于疫情快速暴发期的欧洲各国做好防疫工作具有重要意义。

“中国在疫情防控方面积累了丰富而宝贵的经验，可以帮助欧洲少走弯路。”法国居斯塔夫·鲁西肿瘤研究所肿瘤学家让—皮埃尔·阿尔芒认为，中国积极组织召开疫情防控经验交流会，中国专家在会上有问必答，展现了中国政府和医学界的开放态度以及与世界分享经验的良好意愿。

比利时荷语区鲁汶大学医学专家马克·范·兰斯特表示：“中国在抗击疫情的过程中积累了宝贵经验，中国专家提供的信息为欧洲乃至全球提供了流行病学依据。”欧洲精准医学平台首席执行官、免疫学家鞠丽雅表示，100多年前流感肆虐欧洲时，不同国家的医生只能独自与病毒作战。如今，欧中专家虽相隔万里也能共享经验，这为早日战胜疫情提供了有力支持。

疫情发生以来，中欧始终保持着密切沟通与合作。双方此前已于2月12日、2月26日、3月11日先后举行3次视频会议。中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山与欧洲呼吸学会候任主席安妮塔·西蒙斯进行视频连线，向欧洲呼吸学会介绍了中国抗击疫情的成果和经验。欧洲呼吸学会表示，欧洲正借鉴中国经验，并期待同中方进一步加强合作。

法国外长勒德里昂积极评价法中抗击疫情合作。他说，法国疫情正处于上升阶段，法方愿学习借鉴中方防控经验，采取强有力措施，争取尽早战胜疫情。荷兰外交大臣布洛克也表示，荷方认为中方分享的疫情防控信息和经验十分重要，愿认真学习借鉴。

派遣专家，友谊值得珍惜

意大利是目前欧洲疫情最为严重的国家。3月18日，第二批中国抗疫医疗专家组一行13人抵达米兰，随机携带呼吸机、检测试剂等9吨中方捐助的医疗物资。意大利伦巴第大区副主席萨拉在机场迎接专家组时表示，医疗专家组和物资的到来是两国友好的最好印证。意方愿与中方专家组充分沟通、密切合作，争取早日迎来疫情拐点。

抵达米兰次日，第二批医疗专家组就马不停蹄前往伦巴第大区卫生部门，了解伦巴第大区最新疫情情况及诊疗措施，并分成疾控组和医疗组分别与意方一线医疗专家深入交流诊治和防控经验，介绍中国防控经验和诊疗方案，解答意方在病毒检测等方面所关心的问题。

3月20日，专家组来到意大利疫情最为严重的城市贝加莫，与主要收治病患医院的医护人员就诊疗手段和方法进行了多层面的沟通。意方医疗人员表示，中国专家分享的经验非常有价值，对接下来的工作非常有指导意义。

第一批中国抗疫医疗专家组3月12日晚抵达罗马后，即与意卫生部、红十字会、高等卫生研究院等就病患救治、药物使用、院感控制等分享经验，同意方工作人员就提高公众、医护人员防护意识以及明确医疗机构防护层级交换意见。在中方建议下，意方立即着手改造传染病房的三级防护设置，提高公众和医护人员的防控意识，让中国抗击疫情成功经验在意大利落地。

“中方的疫情防控经验、专业的医疗技术和具有丰富经验的医护人员，都是我们此时最需要的。”意大利国家传染病研究所附属医院诊疗研究室主任尼古拉·彼得罗希洛表示。

中国医疗专家组受到意大利民众热烈欢迎。有意大利网友写道：“困难时，才知道谁是真朋友。我们必须铭记中国人民给予的帮助，珍惜这份友谊。”

慷慨相助，团结定能胜利

3月18日，中国向法国提供的医疗物资援助运抵巴黎戴高乐机场。物资包装上的图案引人瞩目，那是一枚由中国篆刻艺术家专门设计的红色印章，寓意美好的凤凰和象征和平的鸽子飞翔在天空，护佑着中法两国国旗，北京天坛和巴黎埃菲尔铁塔相互辉映。印章中央刻着“千里同好，坚于金石”，以及法国作家雨果的名言“团结定能胜利”。

在抗击新冠肺炎疫情的战斗中，中国与欧洲展现出团结的力量。不久前，欧盟及成员国以多种形式对中国表达慰问和支持，并提供帮助。当前，中方坚定支持欧方抗击疫情，积极提供力所能及的帮助，协助欧方早日战胜疫情。

中国地方政府、企业、民间机构等也积极筹集物资，向意大利、法国、西班牙、比利时、瑞士等欧洲国家捐赠口罩等医疗物资。欧盟中国商会、马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会、小米公司、复星公益基金会等捐助的物资已于近日陆续运抵欧洲。“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”“我们是同一片大海的海浪，同一棵树上的树叶，同一座花园里的花朵”“山和山不相遇，人和人要相逢”“云海荡朝日，春色任天涯”……这些中欧人民耳熟能详的经典格言，印在援助物资的包装上，感人肺腑，鼓舞人心。

冯德莱恩说，中国向欧盟提供了包括外科口罩、检测试剂盒等一大批医疗物资，“抗击疫情是全球共同的战斗，欧盟对中国在这一时刻提供支持表示高度赞赏和感谢”。比利时卫生大臣玛吉·德布洛克说：“有了这些试剂盒，我们可以对更多疑似患者进行快速检测，感谢来自中国的捐助。”

“中国的慷慨相助充分证明了中方将欧盟及其成员国视为真正的战略伙伴。”欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔如是感叹。

（本报布鲁塞尔、罗马3月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月21日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)