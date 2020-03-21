外国政党政要高度评价中方积极支持其他国家抗击疫情

新华社北京3月20日电 近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，感谢中国共产党专门致信分享疫情防控经验做法，并力所能及地为其他国家抗击疫情提供支持和帮助，认为这充分体现了中国作为负责任大国的情怀和担当。

越南共产党中央对外部部长黄平君表示，在以习近平总书记为核心的中共中央坚强领导下，中国疫情防控工作取得重大积极成果。中国共产党和中国政府的宝贵经验对于当前越南的防疫工作具有十分重要的参考价值。越南已经并将继续同包括中国在内的世界各国合作抗疫。

东帝汶重建全国大会党主席夏纳纳和总书记黎发芳联名致函表示，中国党和政府领导的这场人类历史上规模最大的抗疫行动，是将人民福祉置于最优先位置的生动写照，也为人类公共安全事业作出了重大贡献。

孟加拉国共产党（马列）总书记巴鲁阿表示，在习近平总书记的坚强领导下，中国共产党和中国政府展现出务实、果敢的一贯作风，全力高效抗击疫情，取得举世瞩目的成就。祝愿中国加快恢复正常生产生活。

泰国前副总理颇钦·蓬拉军表示，我们高度赞赏习近平总书记提出的“宇宙只有一个地球，人类共有一个家园”的论断。中国共产党全力维护世界公共卫生安全，展现出对人类的高度责任感。在这个特殊时期，我们更应加强国际合作，共同应对传染性疾病等全人类共同的挑战。

以色列共产党政治局委员伊萨姆表示，我们高度赞赏中国率先向其他国家尤其是重灾国提供的支持和援助，反对个别国家将疫情政治化、利用疫情抹黑中国形象的企图。单打独斗无法战胜疫情，只有团结互助才能渡过难关。

牙买加工党主席蒙塔古表示，当前中国疫情防控形势趋稳向好，这表明中国的努力卓有成效，令人倍感振奋。我们相信只要国际社会同心协力、积极合作，就一定能战胜疫情、共克时艰。

意大利前总理达莱马表示，当前意大利人民正在奋力抗击疫情，我们非常感谢中国共产党、中国政府和人民的全力支持和无私帮助。我坚信，意中两国通过携手应对疫情，将为维护世界安全稳定、促进全球合作作出更大贡献。

欧洲左翼党第一副主席莫拉表示，我们对中国支持和援助欧洲国家抗击疫情表示最衷心的感谢和赞赏。欧中人民互帮互助展现出人类社会大家庭的深厚情谊，也激励着我们战胜疫情，走向更光明的未来。

马来西亚“一带一路”委员会会长蔡宝强表示，中国的抗疫举措成效显著，值得世界各国借鉴学习。中方及时向马方介绍经验、捐赠物资，让我们深切感受到马中肝胆相照的情谊。相信风雨之后马中友谊会更加坚固，两国将共同开创更加美好的未来。

此外，蒙古国民族民主党主席朝格特格日勒、约旦共产党总书记法拉杰、也门纳赛尔人民统一组织总书记穆罕默德、叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒、津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线政治局委员马查查、阿根廷团结党总书记胡尼奥、多米尼加人民力量党总书记弗洛里安和国际关系书记皮查多、挪威工党主席斯特勒、世界资源研究所主席兼首席执行官安德鲁·斯蒂尔等政党领导人和知名人士也来电来函，赞赏中方积极开展国际抗疫合作，希望学习借鉴中国抗疫的经验做法。

《 人民日报 》（ 2020年03月21日 03 版）

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