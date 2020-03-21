王毅分别同匈牙利、希腊、摩洛哥外长通电话

新华社北京3月20日电 3月20日，国务委员兼外长王毅应约分别同匈牙利外长西亚尔托、希腊外长登迪亚斯和摩洛哥外交大臣布里达通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情在全球范围内多点暴发并快速蔓延，中方密切关注，对有关国家人民遭遇的困难感同身受，致以诚挚的慰问。中国人民愿同他们坚定站在一起，共克时艰。

王毅说，我们感谢有关国家曾为中方抗击疫情提供的宝贵支持。为防止国内疫情反弹，中方对医疗防护物资仍有较大需求，但愿克服困难，尽力协助有关国家在华采购需求并提供清关、运输绿色通道。我们还将通过援助必要医疗物资、分享防控经验、派出医疗专家团队等形式向遭遇疫情的国家提供帮助和支持。相信在各国共同努力下，人类一定能战胜病毒。

西亚尔托表示，中方坚决应对疫情的有效方式赢得了匈牙利的尊重。匈牙利感谢中方及时提供医疗物资援助，并向匈方在华采购予以便利，这充分体现了两国之间相互支持帮助的深厚友情。

登迪亚斯说，中国人民团结一致抗击疫情的英勇精神令人钦佩。希腊感谢中方在此前所未有的艰难时刻提供急需医疗物资援助，赞赏中方愿协助希方在华采购需求。

布里达感谢中方对摩洛哥人民的慰问，积极评价中方向摩洛哥提供的支持。布里达说，中国为国际社会抗击疫情树立了标杆，摩洛哥迫切希望向中方学习借鉴疫情防控经验，期待同中方医疗专家加强交流与合作。

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