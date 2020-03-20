新华社内罗毕3月20日电 综述：非洲新冠肺炎疫情蔓延 愿借鉴中国抗疫经验

新华社记者

世界卫生组织统计数据显示，截至19日下午，非洲联盟已有34个成员国发现新冠肺炎确诊病例，确诊病例总和超过700例。面临严峻的抗疫形势，许多非洲国家表示愿意向中国学习抗疫经验。

坦桑尼亚国家健康保险基金区域主管拉斐尔·马拉巴博士说，目前全世界都在寻找针对新冠肺炎的最佳治疗方法，而中医治疗方法在中国抗击新型冠状病毒的斗争中发挥了重要作用，这可为非洲国家遏制疫情蔓延提供借鉴。

马拉巴对中国医护人员的超高专业素养表示惊叹，对将会议中心和体育馆改建为方舱医院印象深刻，对中国及时与公众和世界卫生组织分享与疾病有关的信息和临床数据表示称赞，认为中国此举正在帮助世界上许多国家有效应对新冠病毒传播。

尼日利亚阿布贾中西医结合医院医生穆罕默德·易卜拉欣说，在尼日利亚，中医越来越受到公众的认可和接受，越来越多医疗机构提供中医治疗。在抗击新冠肺炎疫情过程中，世界上大多数国家，包括尼日利亚，都从中国吸取了经验。

中国在与新冠肺炎疫情作斗争的同时，也在尽力支持和帮助非洲国家和地区组织抗击疫情，这在非洲赢得普遍赞誉。

18日，中国同非洲国家就新冠肺炎疫情防控举行专家视频会议，24个非洲国家和非洲疾控中心的近300名官员和专家通过网络参加了此次会议，会议持续了三个半小时。中国医疗卫生专家和海关部门官员分享了有关抗击新冠肺炎疫情的信息和经验，支持非洲抗击疫情。

非洲疾控中心公共卫生研究所负责人拉吉说，中国疾控中心一直在与非洲疾控中心密切合作，为最近成立的非洲新冠病毒特别工作组提供帮助。“我们有一位来自中国疾控中心的高级顾问，他与我们合作密切，一直积极参与非洲新冠肺炎抗疫工作，为特别工作组提出了大量建议。”

中国已向非盟提供了新冠病毒检测试剂等援助，中国援非医疗队也帮助非洲积极应对疫情。

与此同时，中国公司和民间组织也向非洲国家提供紧急物资援助，并与非洲各国医疗机构合作，提供新冠肺炎临床治疗网上培训资料。（执笔记者：王洪江；参与记者：吴长伟、李斯博、高竹、郭骏、许正、王守宝、荆晶、郑扬子、殷晓圣、王小鹏、张宇、刘瑞娟）

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