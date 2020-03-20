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外交部：中国政府已经宣布向82个国家和世界卫生组织、非盟提供抗疫援助

2020年03月20日23:09  来源：新华网
 

　　新华社北京3月20日电（记者马卓言）外交部发言人耿爽20日在例行记者会上说，中国政府已经宣布向82个国家和世界卫生组织、非盟提供援助，包括检测试剂、口罩、防护服等，其中多批援助物资已经送达受援方。

　　“我们永远不会忘记，在中国新冠肺炎疫情最严重的时候，国际社会对中国提供的政治支持和物资捐助。”耿爽说。

　　耿爽表示，当前，中国也在向遭受疫情的国家伸出援助之手，主要正从四个方面做出努力：一是在政府间援助方面，中国政府已经宣布向82个国家和世界卫生组织、非盟提供援助，包括检测试剂、口罩、防护服等，其中多批援助物资已经送达受援方。二是在医疗技术合作方面，中国和世界各国分享中国的诊疗方案，与很多国家和国际组织举行卫生专家视频会议，并向伊朗、伊拉克和意大利派遣医疗专家组。三是在地方政府援助方面，中国有关地方政府已经向韩国、日本、意大利等国的城市捐赠了物资。四是在民间援助方面，中国的很多企业和民间机构已经开始为有关国家提供捐赠。

　　耿爽介绍了对韩国、巴基斯坦、意大利三国的援助情况。他说，中国政府向韩国援助了口罩、防护服等医疗物资，20多个地方政府通过国际友城渠道向首尔、大邱、庆尚北道等地捐赠口罩、防护服、护目镜、检测试剂、测温仪等物资。中国政府第一时间向巴基斯坦援助了检测试剂、口罩、防护服等物资，并将积极支持巴方建设隔离医院。中国有关省市也向伊斯兰堡市、卡拉奇市捐赠了口罩。

　　他说，中国政府和多个地方政府都向意大利援助了医疗物资，第三批医疗专家组即将派出。此外，中国丝路基金决定向意大利民事保护局和伦巴第大区政府捐赠2万只N95口罩、2万人份检测试剂，第一批物资已经运抵意大利。

　　耿爽表示，很多中方对外提供的援助物资都写有寄语，既有“千里同好，坚于金石”等中国古语，“道不远人，人无异国”等韩国诗句，也有“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”等意大利哲学家名言，表达了中国人民与世界各国人民加强抗击疫情国际合作、共建人类命运共同体的心声。

(责编：燕勐、杨牧)
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