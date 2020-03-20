中方驱逐美国记者为阻止外界获取疫情真实信息？外交部：无稽之谈、别有用心

新华社北京3月20日电（记者马卓言）外交部发言人耿爽20日在例行记者会上说，中方对美国媒体采取的有关措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构的对等反制，完全是正当合理防卫。所谓中方采取反制措施是企图妨碍外界获取疫情信息的说法，纯粹是无稽之谈，别有用心。

有记者问:据报道，美国国务卿蓬佩奥18日接受采访时称，中国政府不遏制病毒，却压制信息，驱逐美国记者。此前，美方官员也多次说过，中方疫情应对不公开、不透明。中方驱逐美国记者，是为了阻止外界获取疫情真实信息。中方对此有何评论？

“按照这种逻辑，美方变相驱逐中方60名记者，是不是也在企图妨碍外界获取疫情信息？是不是美方早就预料到一个月后国内的疫情会扩散蔓延，怕中国媒体去揭美国的老底？美方驱逐中方记者背后究竟有什么不可告人的目的？是不是在试图掩盖什么？”耿爽说。

耿爽说，疫情发生以来，美方应对是否有效、信息披露是否公开透明，大家都看在眼里。不少美国民众和美国媒体，以及国际社会有识之士都对美方应对疫情的迟缓、信息的混乱提出了质疑。“如果美方真像它标榜的那样公开透明，是否也可以像中方一样邀请世卫组织专家组到美国考察？是否可以回应国际社会的疑问？”

耿爽表示，疫情发生以来，中方秉持公开、透明和负责任的态度，采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，取得重要成果，为全世界抗击疫情赢得了宝贵时间，作出了重大贡献。得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。

“如果我没记错的话，美国领导人曾多次公开积极评价中方疫情防控工作。”耿爽说，1月25日，特朗普总统发推特称，中国一直在非常努力地遏制新型冠状病毒，美国非常欣赏中方的努力和透明度。3月13日，特朗普总统向记者表示，中方分享的数据有助于美方抗击疫情。“言犹在耳，美方怎么突然翻脸不认账？我很想知道为什么？”

“面对疫情，美方企图甩锅推责、转嫁矛盾，这不仅对美国自身的疫情防控工作没有丝毫帮助，对国际社会开展抗疫合作也没有丝毫帮助。”他说。

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