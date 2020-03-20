中国战“疫”成果为世界抗击疫情和恢复经济注入信心——国际社会积极评价中国疫情防控形势持续向好

新华社北京3月20日电 综合新华社驻外记者报道：国家卫健委发布的数据显示，18日0时至19日24时，武汉市连续两天新增确诊病例实现“零报告”。与此同时，在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。

对此，国际社会给予高度肯定和称赞，认为中国政府与人民抗击疫情的努力富有成效、令人鼓舞，相信中国定能加快恢复生产生活秩序，对中国经济乃至世界经济带来积极影响。

战“疫”成效显著 传递必胜信心

作为中国疫情防控斗争的重中之重和决胜之地，武汉从高峰时段每天新增病例四位数，到如今的清“零”，具有标志性意义。

《巴基斯坦日报》总编辑穆吉卜-拉赫曼·沙米表示，中国武汉现在实现了新增确诊病例零报告，这“既叫人吃惊又令人欣喜”。这有力证明了中国人民在应对挑战时的能力和为了克服挑战而无私奉献的精神。“我建议所有国家向中国取经，学习中国是如何在如此短的时间内在疫情防控方面取得成功的。”

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨说，面对疫情暴发，中国政府直面困难，做出一系列正确选择，采取一系列正确措施，把保障人民生命安全放在首要位置，做到了一个国家所能尽到的全部努力。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，在不到两个月时间里，中国抗击疫情措施不仅在湖北而且在全国范围内都取得积极成效。现在中国积累了许多经验，这对人类抗击新冠疫情非常宝贵。中国的措施和努力会成为其他国家的借鉴和参考。

埃及商会联合会秘书长阿拉·伊兹说，在疫情来袭的危机时刻，中国的制度优势再次凸显。中国在抗击疫情期间采取的措施已经取得了非常明显的成效，从感染率、病亡率的急剧下降到很多省市实现新增零感染就可以看出，中国处理这次危机的经验令人鼓舞。

澳大利亚悉尼圣文森特医院资深医学科学家王斌表示，疫情正在世界多地暴发，武汉积极防疫的成果无疑给予全球抗击疫情极大的鼓励。中国以事实证明，通过周密的部署、强有力的措施、科学的态度、理性的研判，疫情是可以被控制的。“零报告”来之不易，其背后凝聚着每个人的血汗与牺牲。

有序复工复产 降低疫情损失

经过中国人民艰苦卓绝努力，我们已经看到胜利的曙光。当前，中国加强统筹协调，全力巩固国内来之不易的抗疫成果，同时加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进复工复产，力争将疫情带来的损失降到最低。

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基说，面对疫情，中国走了一条非常正确的道路，一边采取有力措施应对疫情，一边采取有效措施支持经济，这降低了疫情所带来的损失规模。中国对外贸易已经开始恢复，这将对包括俄罗斯在内的许多国家以及全世界经济带来积极影响。

津巴布韦卫生部长奥巴代亚·莫约表示，很高兴看到中国在逐步取得抗击疫情胜利的同时，制造业产能也在逐步恢复。中国经济恢复活力，对于亚洲、非洲和世界经济都十分重要，希望中国能够继续扮演世界经济“火车头”的角色。

阿根廷中国问题专家索菲娅·曼蒂利亚表示，中国在控制国内新冠肺炎疫情发展的同时，已开始帮助更多国际伙伴共同抗击疫情。相信随着中国更多企业复工复产，中国经济会回到正常的增长速度，继续拉动世界经济的发展。

伊朗德黑兰大学中东北非研究院副教授艾赫迈迪安认为，受疫情影响，中国经济发展面临挑战，如今中国正在积极有序推进复工复产，中国经济将有望成为世界经济复苏的重要推动者。

匈牙利国际问题专家盖佐·塞拜尼表示，中国企业复工复产不仅会让中国经济迅速复苏，也有利于维护全球供应链稳定，最大程度减少疫情对世界经济的影响。（参与记者：李浩、吴丹妮、施洋、袁亮、陈霖、石中玉、倪瑞捷、李奥、白旭、岳东兴、张玉亮）

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