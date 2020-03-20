新华社北京3月20日电 综述：全球抗疫物资短缺 多国借鉴中国企业“跨界”经验

新华社记者

随着新冠肺炎疫情持续蔓延，一些国家和地区抗疫物资短缺的问题逐渐凸显，世界卫生组织表示正“尽最大努力”保证供应。同时，多国正借鉴中国一些企业转产医疗物资的经验，协调其制造企业转型生产呼吸机等紧缺设备。

世界卫生组织总干事谭德塞19日在于日内瓦举行的例行疫情简报会上说，世卫组织已向68个国家运送了个人防护装备，向120个国家运送了150万套新冠病毒检测试剂盒，但物资仍然短缺。

“我重视个人防护装备和诊断工具，因为许多国家大量需求这些物资。我们正在尽最大努力，但未来物资短缺仍将是一个挑战。”谭德塞说。

谭德塞说，世卫组织正在寻求有关企业的帮助。他提到了中国企业的作用。谭德塞说，世卫组织正根据一份来自中国的协议供应商名单安排采购抗疫物资，目前正在敲定最后细节。

作为全球制造业大国，在这次疫情中，中国有多家制造业企业成功“跨界”转产抗疫物资，引起广泛关注。

比如，深圳企业比亚迪原本主要生产新能源汽车、电子产品等，与医疗领域“不搭界”。但疫情发生后，比亚迪迅速改建生产线，只用了一个多月就实现口罩量产。如今，其口罩生产线和消毒凝胶生产线日产能分别达到500万只和30万瓶。比亚迪有关负责人表示，计划进一步提高产能，在满足国内口罩需求后，还将供应给疫情较为严重的国家。

外媒报道称，中国企业“跨界”的经验已经被多国借鉴，一些国家已经或正在协调本国制造企业转型生产呼吸机等医疗设备。

在疫情严重的意大利，著名汽车品牌法拉利、菲亚特克莱斯勒的工厂正在与意大利呼吸机制造商Siare讨论如何合作。据媒体报道，这些企业可能有两种合作方式：一是汽车厂为呼吸机工厂提供技术人员支持，帮助后者提高产量；二是直接利用汽车厂的设备制造呼吸机的一些零部件。呼吸机是挽救重症病例的重要设备，因此，汽车厂转产带来的呼吸机增产有望拯救更多生命。

在英国，一些航空航天设备制造商和汽车制造商已经成立了3支团队生产呼吸机，参与企业包括为民航和战斗机生产供氧系统的Meggitt公司、汽车制造商麦克拉伦等。

欧洲飞机制造巨头空中客车公司也正在考虑利用3D打印等技术来快速生产医疗物资，有消息人士称其目标是在两周内造出呼吸机原型，并在4周内投入生产。

在美国，通用和福特两大汽车制造商也正在考虑如何协助生产医疗设备。据媒体报道，通用汽车首席执行官玛丽·巴拉已经与白宫有关人士商量了有关事宜，福特汽车首席执行官吉姆·哈基特也在一场会议上表示正探索生产呼吸机的可行性。

不过也有一些制造业人士表示，“跨界”生产医疗用品没那么简单。比如，呼吸机生产商愿意在多大程度上分享其设计图纸等资源，可能会限制汽车厂转型生产的能力。另一个瓶颈是，传统汽车厂的生产环境可能要经过改造才能满足医用标准。

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