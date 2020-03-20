人民网>>国际

综述：全球抗疫物资短缺 多国借鉴中国企业“跨界”经验

2020年03月20日23:04  来源：新华网
 

　　新华社北京3月20日电 综述：全球抗疫物资短缺 多国借鉴中国企业“跨界”经验

　　新华社记者

　　随着新冠肺炎疫情持续蔓延，一些国家和地区抗疫物资短缺的问题逐渐凸显，世界卫生组织表示正“尽最大努力”保证供应。同时，多国正借鉴中国一些企业转产医疗物资的经验，协调其制造企业转型生产呼吸机等紧缺设备。

　　世界卫生组织总干事谭德塞19日在于日内瓦举行的例行疫情简报会上说，世卫组织已向68个国家运送了个人防护装备，向120个国家运送了150万套新冠病毒检测试剂盒，但物资仍然短缺。

　　“我重视个人防护装备和诊断工具，因为许多国家大量需求这些物资。我们正在尽最大努力，但未来物资短缺仍将是一个挑战。”谭德塞说。

　　谭德塞说，世卫组织正在寻求有关企业的帮助。他提到了中国企业的作用。谭德塞说，世卫组织正根据一份来自中国的协议供应商名单安排采购抗疫物资，目前正在敲定最后细节。

　　作为全球制造业大国，在这次疫情中，中国有多家制造业企业成功“跨界”转产抗疫物资，引起广泛关注。

　　比如，深圳企业比亚迪原本主要生产新能源汽车、电子产品等，与医疗领域“不搭界”。但疫情发生后，比亚迪迅速改建生产线，只用了一个多月就实现口罩量产。如今，其口罩生产线和消毒凝胶生产线日产能分别达到500万只和30万瓶。比亚迪有关负责人表示，计划进一步提高产能，在满足国内口罩需求后，还将供应给疫情较为严重的国家。

　　外媒报道称，中国企业“跨界”的经验已经被多国借鉴，一些国家已经或正在协调本国制造企业转型生产呼吸机等医疗设备。

　　在疫情严重的意大利，著名汽车品牌法拉利、菲亚特克莱斯勒的工厂正在与意大利呼吸机制造商Siare讨论如何合作。据媒体报道，这些企业可能有两种合作方式：一是汽车厂为呼吸机工厂提供技术人员支持，帮助后者提高产量；二是直接利用汽车厂的设备制造呼吸机的一些零部件。呼吸机是挽救重症病例的重要设备，因此，汽车厂转产带来的呼吸机增产有望拯救更多生命。

　　在英国，一些航空航天设备制造商和汽车制造商已经成立了3支团队生产呼吸机，参与企业包括为民航和战斗机生产供氧系统的Meggitt公司、汽车制造商麦克拉伦等。

　　欧洲飞机制造巨头空中客车公司也正在考虑利用3D打印等技术来快速生产医疗物资，有消息人士称其目标是在两周内造出呼吸机原型，并在4周内投入生产。

　　在美国，通用和福特两大汽车制造商也正在考虑如何协助生产医疗设备。据媒体报道，通用汽车首席执行官玛丽·巴拉已经与白宫有关人士商量了有关事宜，福特汽车首席执行官吉姆·哈基特也在一场会议上表示正探索生产呼吸机的可行性。

　　不过也有一些制造业人士表示，“跨界”生产医疗用品没那么简单。比如，呼吸机生产商愿意在多大程度上分享其设计图纸等资源，可能会限制汽车厂转型生产的能力。另一个瓶颈是，传统汽车厂的生产环境可能要经过改造才能满足医用标准。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved