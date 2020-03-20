新华国际时评：“最美逆行者”抒写人类命运与共的时代篇章

新华社北京3月20日电 题：述评：“最美逆行者”抒写人类命运与共的时代篇章

新华社记者吴黎明 徐兴堂

3月17日，在意大利帕多瓦，中国抗疫医疗专家组走进帕多瓦当地医院。 3月17日，中国抗疫医疗专家组从意大利首都罗马奔赴疫情严重的北部城市帕多瓦。 新华社发（秦小利 摄）

新冠疫情正在世界五大洲加速蔓延，在全球战“疫”最焦灼的时刻，一批批中国医疗专家白衣执甲、逆行出征，不顾危险向当前全球疫情的“震中”挺进，成为全球抗疫图景中的“最美逆行者”。

不久前，当国内抗疫最吃劲时，中国毅然派出志愿专家团队奔赴伊朗，随机带去检测试剂盒、呼吸机等援助物资。随后，中国又先后向伊拉克、意大利等疫情严重国家派出医疗队。连日来，中国顶级抗疫专家受邀与多国同行进行视频交流，希望以中国经验帮助他们少走弯路、提升抗疫效果。

友谊至深莫过于雪中送炭。在中国抗击疫情的艰难时刻，170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人向中国表示慰问和支持，60多个国家和多个国际组织向中国捐赠抗疫物资。无论是日韩的“风月同天”、巴基斯坦的倾国之援，还是缅甸的大米、斯里兰卡的红茶、蒙古国的3万只羊……中国人民都不会忘记。而今，当世界多国民众陷于疫情漩涡时，中国毫不犹豫伸出援手，尽己所能，携手抗疫。

一段时间以来，从政府到民间，中国向日本、韩国、菲律宾、塞尔维亚、保加利亚、埃及等多国捐助抗疫物资，一批批口罩、防护服、呼吸机带着友谊和信心跨越山海，奔向目的地，一个个感人故事、一幅幅动人画面在网络上流传……中外守望相助，结成全球抗疫拼图上手拉手的力量链条。

3月16日，在伊拉克巴格达，中国专家组领队与巴格达医学城代表交接证书。中国专家组16日与巴格达医学城代表签署了防疫物资交接证书。中国红十字会总会此次向伊拉克捐赠了一套核酸检测实验室设备，包括两台PCR仪以及5万份核酸检测试剂，将有助于伊拉克大大提升新冠病毒检测能力，实现早检测、早隔离、早诊断、早治疗。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

君送我“与子同裳”，我报君“同担风雨”。严峻的疫情让中国与世界各国更加团结一心，抒写了人类命运与共的时代篇章。而文化的共鸣，为这种感同身受、携手前行增添了让人动容的文明光芒。对日捐赠物资上，人们写上“天台立本情无隔，一树花开两地芳”；对韩捐赠物资上，则印有“肝胆每相照，冰壶映寒月”；对伊朗抗疫物资上，人们写上古代波斯著名诗人萨迪的名句“亚当子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲”；运往意大利的捐赠物资上，印有歌剧《图兰朵》一段咏叹调的歌词和曲谱——“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜”……这些凝聚文化精萃的寄语，在抗击疫情的特殊时刻，激发出人们心中的温情，传递出超越时空的暖意，抚慰着疫区民众的焦虑心情。

患难见真情。“最美逆行者”赢得世界的真挚赞叹，各国人民同中国人民的友情在共同抗击疫情中得到升华。中国医疗专家和援助物资所到之处，所在国政要和民众自发以不同方式表示欢迎与感激：罗马街头响起高亢的《义勇军进行曲》，人们不约而同高喊“Grazie Cina（谢谢中国）”；塞尔维亚总统武契奇在电视镜头前饱含热泪感谢中国；欧盟委员会主席冯德莱恩分别以英、法、德三种语言录制视频讲话感谢中国支援欧洲……

“我们是同一片大海的海浪，同一棵树上的树叶，同一座花园里的花朵”。疫情严峻，全世界需要和衷共济。“最美逆行者”是深化中外友谊的使者，是人类命运共同体理念的践行者，是危机时刻“最可爱的人”。若干年后，当世界人民回望2020，中国“最美逆行者”将是他们难以忘怀的一群人，灾难时刻的中国担当，将给他们留下不可磨灭的印象。

2月29日，中国红十字会志愿专家团队抵达伊朗德黑兰。新华社发（中国驻伊朗大使馆供图）

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