综合消息：非洲新冠肺炎确诊病例超700例 多国限制国际航班

新华社内罗毕3月19日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：截至19日，非洲大陆新冠肺炎确诊病例已超700例。多国采取限制国际航班、暂停发放签证等措施加强防控。

截至当地时间19日晚，乍得和佛得角报告首例新冠肺炎确诊病例；南非新增34例，累计确诊150例；塞内加尔新增2例，累计38例；布基纳法索新增6例，累计33例；喀麦隆累计报告确诊病例14例，并首次报告治愈2名患者；尼日利亚新增4例，累计12例；加纳新增4例，累计确诊11例；多哥新增8例，累计9例，并宣布首例患者已治愈；毛里求斯新增4例，累计7例；赤道几内亚新增2例，累计确诊6例；坦桑尼亚新增3例，累计6例；纳米比亚新增1例，累计3例；中非共和国新增2例，累计3例；几内亚累计确诊2例。

据了解，非洲新冠肺炎疫情受欧洲影响较大，确诊病例多为输入病例。为防控疫情向非洲扩散，非洲多国采取强硬措施。

毛里求斯总理贾格纳特19日晚宣布，自当地时间20日6时起，采取为期两周的“完全封闭”政策，只允许从事警务、医务、消防等基础服务的工作人员离开自己的住所。此外，毛里求斯自19日起暂不允许外国公民入境或在毛转机，22日起暂不允许包括毛里求斯公民和居民在内的所有旅客入境或转机，两项限制均持续14天。

几内亚总统府19日发布公告说，将自21日起取消所有来自有30例或以上新冠肺炎确诊病例国家的航班，货运和人道主义援助物资运输航班除外。几内亚还要求几内亚驻这些国家的使领馆停发签证。

尼日利亚从21日起禁止来自意大利、伊朗、西班牙等疫情较严重的13个国家的航班入境，并取消已经签发给来自这些国家旅客的签证。尼日利亚政府还将禁止前往上述国家的公务旅行。

塞拉利昂政府19日宣布从21日起停飞除紧急航班外的所有国际航班。塞内加尔同一天宣布将从20日23时59分起暂停全部国际航班至4月17日。科特迪瓦19日起取消所有来自有100例以上新冠肺炎确诊病例的国家的航班。

安哥拉将于20日零时起停飞所有国际航班，关闭与邻国的陆路口岸，并禁止客轮在其港口停靠或上下人员，有关措施有效期暂定15天，视情延长。

刚果（金）自20日起暂停除货运外的所有来自或经由高风险国家的航班，并暂停高风险国家居民入境刚果（金）。

津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦19日宣布启动针对新冠肺炎疫情的“准备和响应计划”。津巴布韦政府计划投入2640万美元用于疫情防控工作，尽全力减少疫情对该国民众健康和经济发展的影响。

南非宣布，故意传播病毒者将被控袭击、谋杀未遂或谋杀罪；疑似患者不可拒绝检查，确诊患者不可拒绝治疗及隔离，否则政府将可强制执行。

坦桑尼亚监狱管理局宣布，为避免新冠肺炎在狱中传播，将禁止探监直至另行通知。（执笔记者：王林园，参与记者：荆晶、乔本孝、肖玖阳、许正、邢建桥、吴长伟、赵宇鹏、郭骏、郑扬子、王松宇、文浩、李斯博、高竹、张玉亮）

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