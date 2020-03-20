人民网>>国际

美国发出最高级别安全警告 要求美国人停止全球旅行

2020年03月20日22:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿3月20日电 （记者 李志伟）美国国务院当地时间3月19日晚发布最高级别旅行安全警告，要求美国公民停止全球旅行。

美国国务院在公告里说，由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，美国公民应避免所有国际旅行。在仍有商业航班可选择的国家，在美国本土居住的美国公民应安排立即返回美国，除非他们准备无限期地留在国外。居住在国外的美国公民应避免所有国际旅行。

美国公务院的公告说，许多国家和地区正在经历新冠肺炎疫情暴发，并实施旅行限制和强制隔离措施，关闭边界，并在未提前通知的情况下禁止非公民入境。许多航空公司取消了国际航班，一些邮轮运营商已暂停运营或取消了行程。“如果您选择出国旅行，您的旅行计划可能会受到严重干扰，并且您可能会被迫无限期地停留在美国以外。”

4级警告是美国国务院最高的旅行警告级别。上周，美国务院发布3级警告，建议美国公民“重新考虑”他们的国际旅行计划。。

据美国政治新闻网站“政治”报道，早些时候的报道显示，美国国务院内部人士担心，这项指令可能会让目前被困在国外的美国人感到恐慌。

《福布斯》杂志网站报道说，这个声明让一些在海外的美国人重新思考他们的下一步行动。就在一周前，特朗普宣布了一项从欧洲到美国的旅行禁令，这在很大程度上只影响外国公民。此举仍导致一些美国侨民和游客尽早地涌入欧洲机场返美。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新发布的数据显示，截至美国东部时间3月20日上午，美国累计新冠肺炎确诊病例达14250例。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved