美国发出最高级别安全警告 要求美国人停止全球旅行

人民网华盛顿3月20日电 （记者 李志伟）美国国务院当地时间3月19日晚发布最高级别旅行安全警告，要求美国公民停止全球旅行。

美国国务院在公告里说，由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，美国公民应避免所有国际旅行。在仍有商业航班可选择的国家，在美国本土居住的美国公民应安排立即返回美国，除非他们准备无限期地留在国外。居住在国外的美国公民应避免所有国际旅行。

美国公务院的公告说，许多国家和地区正在经历新冠肺炎疫情暴发，并实施旅行限制和强制隔离措施，关闭边界，并在未提前通知的情况下禁止非公民入境。许多航空公司取消了国际航班，一些邮轮运营商已暂停运营或取消了行程。“如果您选择出国旅行，您的旅行计划可能会受到严重干扰，并且您可能会被迫无限期地停留在美国以外。”

4级警告是美国国务院最高的旅行警告级别。上周，美国务院发布3级警告，建议美国公民“重新考虑”他们的国际旅行计划。。

据美国政治新闻网站“政治”报道，早些时候的报道显示，美国国务院内部人士担心，这项指令可能会让目前被困在国外的美国人感到恐慌。

《福布斯》杂志网站报道说，这个声明让一些在海外的美国人重新思考他们的下一步行动。就在一周前，特朗普宣布了一项从欧洲到美国的旅行禁令，这在很大程度上只影响外国公民。此举仍导致一些美国侨民和游客尽早地涌入欧洲机场返美。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新发布的数据显示，截至美国东部时间3月20日上午，美国累计新冠肺炎确诊病例达14250例。

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