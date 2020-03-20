驻蒙古国大使柴文睿：为全球抗疫贡献中国力量和中国智慧

人民网乌兰巴托3月20日电（记者 霍文）据中国驻蒙古国大使馆消息，驻蒙使馆柴文睿大使19日接受蒙古国TV5电视台专访，介绍中国防治新冠肺炎疫情经验。

柴文睿表示，此次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情发生后，中国共产党和中国政府把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民万众一心，开展了最全面、最彻底的防控，经过艰苦卓绝的努力和付出巨大牺牲，我们在最短的时间内遏制了疫情蔓延势头，抗疫形势取得阶段性重要成果，为全球疫情防控争取了宝贵时间。

柴文睿说，关于此次疫情防控中国经验，我们主要有8个方面的体会：一是统一高效的指挥体系；二是依法、科学、精准的防控策略；三是关口前移、重心下沉的防控模式；四是统筹调配医疗资源；五是密切协作提升救治能力；六是广泛运用高新科技手段；七是为了人民依靠人民的抗疫理念；八是深入开展国际交流合作。我们也正积极研究同包括蒙古国在内的其他国家通过视频会议等多种方式积极分享中国疫情防控经验。

柴文睿表示，邻里心灵相通，命运与共。在中国人民处于抗击疫情的严峻时期，蒙古国政府机构、非政府组织、企业、民众等纷纷对中国抗疫行动予以坚定支持，中方对此表示衷心感谢。这次疫情带给我们一个重要启示是，在全球化时代，各个国家休戚相关，密不可分，人类已经日益成为一个命运共同体。

柴文睿强调指出，令人遗憾的是，少数国家及政客借疫情搬弄是非，抹黑“甩锅”，煽动歧视、贬损他国，既险恶又幼稚，更有违做人的良知，这不但不能使他们的国家“再次伟大”，反而会破坏全球合力抗疫的努力。正如习近平总书记指出的，当今世界，没有哪个国家能独立独自应对人类面临的共同挑战，没有那个国家能退回到自我封闭的孤岛。病毒是人类共同的敌人，疫情没有国界，我们呼吁所有国家携手努力、共克时艰，结成抗疫命运共同体，共同应对非传统安全挑战。中方也将同世界各国同舟共济、共克时艰，为夺取全球抗疫的最终胜利贡献中国力量和中国智慧，与各方一道在抗击疫情过程中推动构建人类命运共同体。

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