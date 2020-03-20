克宫不认为目前国际油价对俄罗斯是灾难

人民网莫斯科3月20日（记者 张晓东）俄罗斯总统新闻秘书 佩斯科夫20日表示，现在的国际油价行情是绝对不令人愉快的状况。但他不同意，认为目前的国际油价对俄罗斯是灾难的论断。他强调称，俄罗斯有坚实的储备。

佩斯科夫指出，多年以来俄罗斯就拥有雄厚的财政储备，足以保证有能力完成所有的社会责任与国家发展计划。

同时佩斯科夫也驳斥了认为目前俄罗斯与沙特是在进行油市价格战的论断。他强调，每个国家都有自己的预算参数，所有的政策方针也取决于此。“俄罗斯的预算盈亏平衡价格为每桶42美元，目前油价当然是不利的。但我们有安全气囊，需要时就可以启动。无论短期还是中期都没有什么可怕的事发生。”

此前卢克石油公司副总裁费都因在接受媒体采访时曾表示，油价低于25美元/桶将是灾难性的。

欧佩克产油国与包括俄罗斯在内的主要非欧佩克产油大国石油减产协议是从2017年初开始执行的。但在今年三月初第8届欧佩克和非欧佩克部长级会议上各方没有能够就新的减产协议达成一致。其中俄罗斯提出要延长现有的减产协议，但沙特则认为还要额外减产。

4月1日起欧佩克+减产协议将失效，各方将不受限制按自己意愿开采石油。

目前国际油价在新冠疫情大流行及欧佩克减产联盟解体引发沙俄油价大战背景下已跌到多年以来的最低点，与年初相比已腰斩了一半多。

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