印尼新冠肺炎累计确诊病例升至369例新增60例

人民网雅加达3月20日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托证实，截至3月20日，印尼新冠肺炎累计确诊病例升至369例，较前一日公布的数据新增60例。目前，有17名患者被治愈，另有32例死亡病例。

尤里安托表示，印尼新冠肺炎累计确诊病例继续增长的同时，死亡病例也有所增加，较前一日新增7例。截至目前，印尼新冠肺炎死亡病例数量是东南亚国家中最多的。他还表示，印尼将尽快启动新冠肺炎大规模筛查工作。

当地媒体援引印尼总统佐科20日表态报道称，印尼政府将动员一切力量来抗击新冠肺炎。佐科呼吁，印尼民众相互提醒遵守相关卫生规定，减少新冠肺炎疫情的传播。报道还说，印尼政府正准备将法匹拉韦和氯喹两种药物应用于新冠肺炎患者治疗。

另有报道称，受新冠肺炎疫情大流行的影响，印尼央行将该国今年经济增长预期下调到4.2％至4.6％。此前印尼经济增长预期为5.0％到5.4％。

印尼央行行长佩里·瓦吉约表示，降低经济增长目标主要源于对印尼未来经济状况的预测。鉴于新冠肺炎疫情正在印尼广泛传播，将对该国进出口贸易产生较大负面影响，并扰乱了商品销售和供应链。与此同时，疫情引发印尼政府和其他国家出台旅行禁令，给印尼旅游业带来沉重打击。佩里还表示，印尼政府正在实施各种刺激政策，以降低疫情给该国经济发展带来的负面影响。

(责编：燕勐、杨牧)