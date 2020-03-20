同心自相知，同声自相应——苏丹各界同中国携手抗击新冠肺炎疫情

人民网喀土穆3月19日电（记者 苏航）近期，苏丹确诊首例新冠肺炎病例，大批在埃及、沙特等出现疫情国家工作生活的苏丹人纷纷返回国内。苏丹政府面临空前的防疫压力，

3月17日，苏丹政府宣布国家进入卫生紧急状态，封锁海陆空所有边境，以应对疫情风险。中国驻苏丹大使马新民发表署名文章，感谢苏丹政府和人民对中国抗击新冠疫情的支持，也表达中国人民与苏方一同面对疫情威胁的信心。

己亥末，庚子春，荆楚大地起苍黄。拒重疫，举国防，扛鼎逆行勇战扬。党政军民，士农工商，不论青丝白发，不论身在何方，都在没有硝烟的战场上彪炳汗青。一方有难，八方驰援，瘴疠当前，“疫”不容辞，驻苏丹使馆架起中苏友谊之桥，苏丹各界人士和在苏华侨华人用承诺传递信任，用行动播撒爱心，鼎力相助中国抗击新冠肺炎疫情。

道真相，铸抗“疫”之明鉴。事莫明于有效，论莫定于有证，守正直而佩仁义，明真相方能定乾坤。面对疫情，封城之举是中国对世界许下的千金之诺，用空间换时间，探索防疫模式，急世界之所急，分享中国药方。我们与苏各界保持密切沟通，多次举办涉疫情新闻发布会，苏丹通讯社、苏丹国家电视台、青尼罗电视台、喀土穆电视台等苏丹主流媒体主动报道中国经验，用事实数据为中国发声；援苏医疗队多次举办防控新冠肺炎讲座，用科学理论传授中国智慧；苏丹资深学者卡法尔撰文谈中国战“疫”中的人性之光，用亲身经历讲述中国至暗时刻的英雄纪实。中国行动雷厉风行，中国数据公开透明，中国故事振聋发聩。事实为本，明鉴昭昭，苏丹各界人士和在苏华侨华人的务真求是让苏丹人民深入了解中国战“疫”负重致远，为苏丹防疫赢得了宝贵的窗口期。

传信心，助战“疫”之伟力。运拙时艰际，信心抵万金。苏丹社会各界的对中国坚定信心是战“疫”大捷的强心针。哈姆杜克总理传尺素致慰问，阿斯玛外长附鳞鸿盼安康，苏丹外交部、海关、阿中友联致函笃信中国战“疫”凯旋，东部非洲驻华使节集体声明声援中国走出病魔阴霾，苏丹留华学生校友会在《潮流报》刊登慰问信坚定同中国人民站在一起，苏丹乌玛党、人民大会党、民主联盟党、“正义与平等运动”、非洲政党理事会等政团盛赞中国政府和人民抗“疫”有力、有效、有序。从官方到民间再到军队，从政界到企业界再到文化教育界，苏丹各界朋友对中国的无条件信任，是中国抗击疫情节节进取的精神动力。主战场上，中国战“疫”风度与态度齐下，力度与速度同行，制度与温度并进，一路柳暗花明，更予世界信心。

融深情，祝胜“疫”之宏愿。中苏两国人民隆情挚谊肝胆相照，在苏华侨华人赤子浓情碧血丹心，真情交汇为疫情攻坚决战决胜贡献了源源不断的磅礴力量。被誉为“苏中友谊之花”的苏丹杂技团举办“武汉加油”专场演出，杂技段段寄希望，民乐声声诉衷肠，反哺中国养育之恩；苏丹中国商协会发起“向新冠肺炎宣战”联合倡议，火速筹善款，硬核献爱心，向武汉协和医院肿瘤中心捐赠医用防护服3440套，身在海外心系中华；数十名来自苏丹各大学中文系和孔子学院学习中文的学生为中国朗诵原创诗歌《加油中国，加油武汉》，声声动人，句句铿锵；中油国际尼罗河公司、援苏医疗队、中国港湾、驻苏丹维和直升机分队纷纷制作加油视频，为祖国凝心聚力。暗室逢灯，你们的深情祝福点亮了中国战“疫”之路，为前方奋斗的逆行者们打上束束追光。

“冬去冰须泮，春来草自生。”那片被按下暂停键的华夏热土，正暗涌着新生的活力。中国正在用实际行动向世界证明，有众志成城、万众一心的强大力量，有五湖四海、天南地北的加油鼓劲，中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战！

同心自相知，同声自相应。疫情短暂，友谊长存。中国永远不会忘记苏丹政府和人民与我们守望相助，衷心感谢广大在苏侨胞同祖国共克时艰。投我木桃，报之琼瑶，中国愿永远做苏丹患难与共的好兄弟、好朋友、好伙伴，以真情为引，以合作为基，构建更加紧密的中苏命运共同体。

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