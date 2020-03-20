中国驻马来西亚大使馆为马来西亚捐赠医疗物资

人民网3月20日曼谷电（记者 林芮）3月19日，中国驻马来西亚大使白天赴马来西亚雪兰莪州双溪毛糯医院，出席中国大使馆向双溪毛糯医院捐赠医疗物资仪式。马来西亚卫生部秘书长陈超明、雪兰莪州卫生局局长及双溪毛糯医院院长等出席。陈超明秘书长代表马方接收了该批捐赠物资。

仪式后，白天大使接受了媒体采访，表示中马是“遇山一起爬、遇沟一起跨”的好邻居、好伙伴，在中国抗击疫情最困难的时刻，马来西亚政府和人民给予了中国宝贵支持，在马来西亚面对疫情的关键时刻，中国一定全力驰援。

白大使说，中国人言必信，行必果。今天送到双溪毛糯医院的5000个口罩和10000个医用高级面罩，是大使馆首批筹措的医疗物资，希望直接为马来西亚抗疫一线的白衣天使们略尽绵薄之力，帮助他们更好地抗击疫情。

白大使说，使馆捐赠的还有3500份检测试剂已在路上，争取尽快送达。除此以外，中国政府正积极筹措其他马方急需的物资，如口罩、防护服、呼吸机等。相信更多的捐赠会陆续到来。同时，我们也在跟马方有关部门一起，为马方从中国采购医疗物资积极寻找货源、打通合作渠道，并鼓励一些中国企业也积极向马来西亚提供援助。总之，中国将和马来西亚坚定站在一起，共渡难关，共克时艰。

白大使现场还就后续对马援助、疫情防控经验分享交流等中马合作抗击疫情的具体举措同陈超明秘书长进行了交流。

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