蒙古国戈壁阿尔泰省通希勒县连续发生4次地震 最大震级为5.8级

3月20日，蒙古国科学院天文与地球物理研究所发布消息。

人民网乌兰巴托3月20日电（记者 霍文）据蒙通社报道，蒙古国科学院天文与地球物理研究所戈壁阿尔泰省阿尔泰分所发布消息，该省通希勒县20日连续发生4次地震 最大震级为5.8级。这是该省今年发生的第三次地震。

据报道，乌兰巴托时间20日11时03分11秒，蒙古国戈壁阿尔泰省通希勒县东南30公里处发生5.8级地震，震中位于北纬46.06度，东经94.07。随后，该县境内11时14分38秒至12时08分55秒又发生三次地震，震级分别为3.6、4.5、4.1级。

报道称，通希勒县县长达瓦道尔吉称，因地震导致了县办公楼墙体出现裂缝。通希勒县以及周边县城都有震感。

据蒙古国科学院天文与地球物理研究所网站消息，今年2月11日02时02分23秒，戈壁阿尔泰省额尔登县以西29公里处发生4.8级地震，震中位于北纬45.23度，东经97.34。2月17日11时14分8秒，该省扎尔嘎朗县以东14公里处发生4.3级地震，震中位于北纬46.94度，东经96.10。

据该网站介绍，今年以来，蒙古国布尔干省莫高德县、南戈壁省曼德勒敖包县、乌布苏省扎布汗县、乌布苏省查干海尔汗县、东方省玛塔德县、巴彦乌列盖省登龙县、鄂尔浑县扎尔嘎朗特县等地分别发生地震，震级介于3.5级至5.0级。

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