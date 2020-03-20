巴西学者：相信爱德华多的言论不会影响巴中友好关系

巴西联邦众议员爱德华多·博索纳罗在社交媒体上就新冠肺炎疫情发表了不当言论，在两国间引起不小的波澜。 他的这番言论，正如中国驻巴西大使杨万明严正回应的那样，十分荒谬，但我认为，爱德华多的言论不会影响两国之间的关系。

我们来看看杨万明大使以及中国驻巴西大使馆在推特上的回应：“你的言论并不陌生，无非是在学舌你的朋友。你最近去了一趟迈阿密，带回了思想病毒，毒害的是中巴两国人民的友好感情。你缺乏基本常识和国际视野，对中国无知，对世界无知，对历史无知。奉劝你不要争当美国在巴的代言人，否则会栽大跟头。”

对于关注中国外交的人来说，这一回应的语气与通常采用的外交辞令十分不同，这说明了事情的严重性。

实际上，爱德华多这么说话并不新鲜。要知道，他除了拥有政府发言人的身份，还是巴西和拉美右翼活动的主要代表人。

巴西右翼运动是根据美国的要求量身打造的，其主要人物包括美国总统前首席战略专家和高级顾问斯蒂芬·班农，他把与中国的斗争作为其战略重点。只需听一下最近对班农的采访，就可以发现，爱德华多的言论与其大体相同。唯一的区别是，后者在推特上的文字是以葡萄牙语呈现。

作为国会议员，爱德华多在政治上的目的是长计远虑，一方面为了他在巴西的选举巩固基础，另一方面为了加强反华右翼势力的国际影响力。

但是，爱德华多不仅是该运动的代表，还是巴西国会外交事务和国防委员会主席。 他的一言一行都应多加忖度，谨言慎行。

我毫不怀疑，在巴西政府内部，尤其是在经济部门和国防部门，他的言论都难成气候。众所周知，巴西和中国有很多经济贸易往来，无论从哪方面来说，中国都起着重要作用。

最近，巴西卫生部长路易斯·汉里克·曼达塔就新冠病毒疫情发布视频，为消除偏见发声。他强调了团结的重要性，并赞扬中国人民为抗击新冠病毒所付出的巨大努力。该视频还加上了中文字幕，在中国的社交媒体上产生了非常积极的影响。

我认为，尽管爱德华多发表了不当言论，并遭到杨万明大使的严正回应，但建交45年来，中巴两国一直互帮互助协同发展，两国之间的友谊必将延续下去。

不管现任巴西政府对美国采取何种政策，中巴两国的短期和长期利益都非常趋同，所以两国关系的基础非常坚实，日后也会携手共同发展下去。

（作者是圣保罗大学政治学博士、浙江外国语大学巴西学者施若杰，人民网鲁扬、实习生张荣译）

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