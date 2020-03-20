综合消息：拉美新冠肺炎病例超2300例 多国再强化抗疫措施

新华社哈瓦那3月19日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：新冠肺炎疫情继续在拉美地区蔓延，截至当地时间19日，巴西累计确诊病例超过600例，厄瓜多尔累计确诊病例达260例，墨西哥和巴拿马等国确诊病例均超100例，拉美地区累计确诊病例超2300例，多国宣布继续强化抗击疫情措施。

巴西19日新增确诊病例193例，累计确诊病例621例。继关闭同委内瑞拉边境后，巴西政府当天宣布关闭同阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、圭亚那、法属圭亚那、巴拉圭、秘鲁等国陆地边境，有效期15天。

厄瓜多尔19日新增确诊病例92例，累计确诊病例260例，新增死亡病例1例。厄瓜多尔第一大城市瓜亚基尔市市长辛西娅·比特里当天宣布自己确诊感染新冠肺炎，成为厄首例确诊感染的地方政府政要。

墨西哥19日新增确诊病例46例，创最大单日增幅，累计确诊病例达164例。墨西哥总统洛佩斯当天表示，疫情期间政府将保持财政政策稳定，不会对企业实行减税或出台财政刺激政策，但会保证生产链连续性。

巴拿马19日新增确诊病例28例，累计确诊病例137例。巴拿马总统科尔蒂索当天宣布将自3月23日零时起停飞所有国际航班，为期30天。此外，巴拿马将自20日起施行跨区管理，严格限制人员跨区流动。

委内瑞拉19日新增确诊病例6例，累计确诊病例42例。委内瑞拉政府宣布将于21日起使用检测试剂盒在全国大范围排查疑似病例，以有效控制疫情。

据多米尼加卫生当局最新数据，该国累计确诊病例34例，2人死亡。多米尼加总统梅迪纳19日宣布全国进入紧急状态，为期25天。

古巴19日新增确诊病例5例，累计确诊病例16例。古巴公共卫生部当天表示，在未出现大规模本土传播之前，该国不考虑关闭国境，但将进一步加强管控来自疫情严重地区的入境人员。

巴拉圭19日新增确诊病例2例，累计确诊病例13例。巴拉圭卫生部长胡里奥·马佐雷尼宣布，即日起卫生部将接管全国所有医疗机构，以更好管理国内卫生资源和资金。

乌拉圭、哥斯达黎加、玻利维亚、牙买加19日公布的累计确诊病例数分别为94例、89例、15例和15例。（执笔记者：朱婉君；参与记者：张国英、苏津、周星竹、尹南、郝云甫、赵焱、吴昊、徐烨、高春雨、倪瑞捷、林朝晖、范小林）

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